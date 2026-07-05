Izquierdista Sánchez afirma que embajador de EEUU «metió las narices» en comicios de Perú

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Lima, 5 jul (EFE).- El excandidato peruano izquierdista Roberto Sánchez aseguró este domingo que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, «metió las narices» en las elecciones generales, en las que perdió contra la derechista Keiko Fujimori.

El izquierdista sostuvo en una rueda de prensa junto a miembros de su partido, Juntos por el Perú, que pese a que contaba con numerosas desventajas en comparación a su rival ganó la segunda vuelta presidencial en el territorio peruano con un 50,08 % de los votos, aunque Fujimori obtuvo el 50,13 % en el cómputo global por los votos de peruanos en el extranjero.

«¿Quién se atreve frente a una campaña millonaria? ¿Quién se atreve a competir con esa asimetría de fuerzas de poder? (…) Como ya todo está tomado es mejor decir ‘no participamos’ pero hemos participado contra todo a cuesta, contra el dinero, contra la mafia, contra la voluntad del sistema electoral asimétrico», señaló sobre la campaña de Fujimori.

Agregó que empresas internacionales acudieron a hacer campaña a Perú a favor de Fujimori y además «un embajador decidió meter sus narices a un lugar donde solamente tenía que responder con neutralidad y con respeto a la soberanía», con relación a Navarro.

Señaló que «contra todo», «Perú está pintado de verde», en relación a que ganó en 16 de las 24 regiones del país y en referencia al color de su partido.

En otro momento de la conferencia, Sánchez indicó que la justicia electoral y el sistema electoral de Perú «ha contado con la ayuda de Estados Unidos», sin dar más detalles o explicaciones.

Hace una semana, en el medio ruso RT Sánchez también cuestionó a Navarro al argumentar que fue el único embajador que antes de los comicios se reunió con miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y además, participó como observador electoral.

«Todos hemos visto esa actuación excepcional del embajador de Estados Unidos», dijo el izquierdista al añadir que debe ser crítico con el comportamiento de Navarro pues además ha hecho comentarios respecto a la política interna de Perú. EFE

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