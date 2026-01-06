Izquierdistas llaman «lacayo» a Abinader por su «colaboración» con EEUU contra Venezuela

Santo Domingo, 6 ene (EFE).- Seis organizaciones izquierdistas condenaron calificaron este martes al presidente Luis Abinader como el «campeón de los lacayos» dominicanos por su presunta colaboración para el ataque de Estados Unidos a Venezuela el sábado, en el que capturaron al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa.

Exigieron en un documento investigar la «complicidad» del gobernante con los «crímenes de guerra» cometidos por Estados Unidos, «que pretende repetir lo que hizo contra nuestro pueblo en 1965, e incluso peor».

En los ataques a zonas de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, en un país soberano, fueron asesinadas unas 80 personas, entre ellas civiles, y militares, afirmaron el Partido Comunista del Trabajo (PCT), Fuerza de la Revolución (FR), Partido Patria para Todos y Todas (PPT), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Referente de la Izquierda Dominicana (RID) y el Movimiento Caamañista (MC), en un documento.

«El genocidio se ensañó, particularmente, contra 32 internacionalistas cubanos comprometidos con la protección del presidente Maduro, cuyo heroísmo amerita un reconocimiento especial», precisaron.

Denunciaron que este «criminal ataque militar» denominado Luna de Lobo fue ejecutado con el concurso de 20 bases de militares, 150 aeronaves, bombarderos, cazas, aviones de inteligencia, reconocimiento, vigilancia, aviones cisternas y otros medios.

«Asignándole a nuestra República Dominicana la bochornosa condición de plataforma de dos de esas bases empleadas en esta oportunidad y destinada a participar en las futuras fechorías contra la propia Venezuela, contra Cuba, Nicaragua, Colombia y México; dentro de las ilusorias pretensiones gringas de controlar militarmente Nuestra América, imponer su dictadura terrorista y recuperar su hegemonía mundial», añadieron los izquierdistas.

Consideraron que Abinader y el PRM, en coordinación con Danilo Medina y el PLD, así como con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, le mintieron al país y al mundo, al justificar la entrega de una base militar y dos aeropuertos bajo el argumento de que se trataba de “apoyar la lucha contra el tráfico y cultivo del narcotráfico”.

«Mentira, ya su amo, Donald Trump confesó que su interés es recuperar sus territorios, su petróleo, tierras raras y propiedades que supuestamente Venezuela le quitó a EE.UU.», plantearon las organizaciones.EFE

