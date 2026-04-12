Jáquez: entrega de nueva cédula es proyecto «más importante» en la identidad dominicana

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Santo Domingo, 12 abr (EFE).- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, afirmó este domingo que el proceso de renovación de la de la cédula de identidad y de la cédula de identidad y electoral a nivel nacional es el proyecto «más importante en la historia de la identidad dominicana.

Jáquez, quien encabezó el acto de inicio de los nuevos documentos en el municipio de San Francisco de Macorís, consideró que la misión es otorgar los documentos a más de 9 millones de dominicanos, programa que definió como un proyecto de Estado.

«No un simple trámite burocrático» ni un «simple cambio» de plástico», acotó el funcionario en presencia de los demás miembros del Pleno del organismo, así como de funcionarios nacionales y regionales.

«Y es un proyecto de Estado, primero, porque la importancia del documento es transcendental, sin cédula no se pueden realizar las actuaciones del día a día, legales, civiles, políticas, electorales, comerciales, laborales, académicas, gubernamentales, privadas, en fin, la cédula no es solo un documento que nos permite la identificación, sino las actuaciones, derechos y deberes de la vida ciudadana», dijo Jáquez a través de un comunicado.

Agregó que «si nos damos cuenta, esto es transversal: un acta de nacimiento es una cédula y una cédula se convierte en un voto y eso es la democracia. Ese es un derecho fundamental del soberano que es el pueblo y que esta JCE garantiza».

Reiteró que este cambio de cédula conlleva en sí la más efectiva depuración del registro civil y del padrón electoral, al recalcar que en tercer lugar, este es un proyecto de Estado, porque es el paso firme a un documento acorde a los avances tecnológicos de los más altos estándares internacionales de seguridad.

El presidente de la JCE informó que cada centro de cedulación dispone de una cantidad de ciudadanos a atender por día.EFE

rsl