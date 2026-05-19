Jóvenes colombianos participan más en política pese al miedo causado por conflicto armado

4 minutos

Nicole Andrea Vargas

Bogotá, 19 may (EFE).- La participación de los jóvenes colombianos en la política creció después del estallido social de 2021, aunque el 18 % de ellos dejó de expresar públicamente sus opiniones por miedo a «convertirse en víctima» del conflicto armado, según el Observatorio Javeriano de Juventud de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

«Uno de cada cinco jóvenes deja de expresar sus opiniones por temor al conflicto y eso no es raro», indicó a EFE el politólogo Mateo Ortiz, profesor e investigador del Observatorio, a propósito de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

El conflicto armado afecta de manera directa a las juventudes, «no sólo por el hecho de que está basado en la extracción de capital social, cultural, emocional y físico», sino porque su reclutamiento es esencial para sostener los combates.

«Un periodista fue asesinado por cumplir su actividad de participación, que es también política porque el periodismo tiene esa función fundamental de construir el debate público», mencionó Ortiz en referencia a Mateo Pérez, un joven periodista de 25 años asesinado este mes por la guerrilla mientras hacía reportería en el departamento de Antioquia (noroeste).

A doce días de las elecciones presidenciales, la participación de este grupo etario «no es clara», sobre todo en un contexto en el que los espacios de representación «no están garantizados».

Sin embargo, «después del estallido social se registró la votación más alta en mucho tiempo para elecciones presidenciales», recordó Ortiz sobre los comicios de 2022 en los que fue elegido el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.

La encuesta ‘Voces resilientes’, publicada en 2025 por el Observatorio Javeriano de Juventud, evidenció que el 76 % de los jóvenes considera que su rol en la construcción de paz debe ser activo, mientras que el 44 % cree que «la situación del país es poco favorable para el desarrollo de su proyecto de vida».

Para Ortiz, estos datos muestran que los jóvenes están comprometidos con la democracia, pero no encuentran las garantías por parte del Estado para ejercer sus derechos.

A esto se suma que Colombia tiene una visión «urbanocentrista», según Ortiz, en la que los programas y los presupuestos están pensados bajo «una lógica urbana», lo que excluye a las comunidades rurales y, por ende, a los jóvenes que habitan allí.

«En el campo hay condiciones muy precarias a nivel laboral, lo que les obliga a migrar y llegar en condiciones precarias a la ciudad donde lo más importante es sobrevivir y, por tanto, ese deseo de participar se pierde», puntualizó Ortiz.

Tareas pendientes de los candidatos

De cara a las próximas elecciones, el politólogo aseguró que los candidatos deberían crear un programa integral de jóvenes que responda a las necesidades de este sector, evitar los recortes de presupuesto y revisar sus «banderas rojas» para acercarse más a ellos.

«Yo creería que los grandes políticos todavía no saben llegar a las juventudes, pero están mejorando muchísimo», señaló.

Los partidos políticos han adoptado como estrategia para ganar votos incluir en sus listas a personalidades reconocidas, como deportistas o artistas, o pedir a sus candidatos sumarse a tendencias de redes sociales, algo que «no ha funcionado».

Por ello, la política ha dado un salto a las plataformas digitales a través de influenciadores que «sí pueden traducir las vistas de sus vídeos en votos».

Por otro lado, el escenario electoral colombiano, marcado por el uso de inteligencia artificial (IA) en las campañas políticas, también ha potenciado discursos más radicales.

«Las redes sociales y el Estado hoy en día generan polarización y radicalización, porque al final de cuentas eso vende. Pero, por otro lado, también son un espacio de encuentro y ahí es donde también muchas comunidades juveniles han logrado generar cambios e incidencia», afirmó el investigador. EFE

nav/joc/pcc