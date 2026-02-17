Jóvenes conservadores cierran filas con el expresidente surcoreano antes de su juicio

Ruy A.Valdés

Seúl, 17 feb (EFE).- El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol, que este jueves podría ser condenado a muerte por intentar declarar la ley marcial, se ha encontrado con el inesperado apoyo de grupos de jóvenes conservadores como Freedom University, entre un descontento generacional por la falta de oportunidades.

«No estamos de acuerdo con la caracterización de la declaración de la ley marcial por parte del (ex)presidente Yoon como una ‘insurrección'», señaló Freedom University a EFE por correo electrónico.

Las expectativas de un duro castigo contra el exmandatario acusado de insurrección son elevadas, después de que el pasado enero fuera condenado a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia en un caso relacionado.

Seúl mantiene una moratoria de las ejecuciones desde 1997, pero la pena tendría un valor simbólico para alrededor del 60 % de la población que está de acuerdo con tal sentencia solicitada por la fiscalía, según un sondeo de Realmeter realizado en enero.

No obstante, un sector de la juventud surcoreana continúa arremetiendo contra la destitución y detención de Yoon por su fallida implementación de la ley marcial, en diciembre de 2024.

Freedom University, que ha organizado protestas con miles de simpatizantes y tiene una presencia constante en redes sociales, sostiene que respalda al exmandatario en defensa del «orden constitucional» y la soberanía nacional.

Para algunos analistas, sin embargo, el alza de estos colectivos jóvenes y conservadores no puede entenderse únicamente en clave ideológica.

Afirman que detrás de consignas inspiradas por el conservadurismo estadounidense como ‘Make Korea Great Again’, en su defensa de Yoon o en sus manifestaciones contra China y las políticas identitarias, se entrelaza un malestar más amplio relacionado con la falta de oportunidades, así como un creciente conflicto intergeneracional.

Falta de oportunidades y rechazo al poder

El actual presidente surcoreano, Lee Jae-myung, registra su menor nivel de apoyo entre los votantes de 20 a 29 años y en particular entre los estudiantes, según las encuestas de opinión más recientes de Realmeter.

El propio dirigente del liberal Partido Democrático (DP) reconoció en enero que, desde la perspectiva juvenil, él mismo y su partido pueden ser vistos como parte del «poder establecido», y vinculó la frustración a la falta de oportunidades.

«Actualmente, la tasa de empleo de nuestros titulados universitarios está disminuyendo y el mercado laboral no está en buen estado. Además, los jóvenes tienen muchas preocupaciones por los precios de la vivienda», constató a EFE una estudiante de psicología de 25 años, Kang Do-hyeon.

Casi el 80 % de los jóvenes surcoreanos de 18 a 29 años consideran que la sociedad no les ofrece empleos acordes a sus expectativas, según un estudio de Gallup Korea, publicado a finales de enero.

Decepción y conflicto generacional

«Es claramente un fenómeno más complejo de lo que parece. El ‘conservadurismo’ o incluso la radicalización hacia la extrema derecha de algunos jóvenes tiene claramente un componente de conflicto generacional», dijo a EFE la profesora Kim Seong-kyung, socióloga de la Universidad de Sogang.

Kim atribuyó parte del malestar al resentimiento hacia la generación de antiguos activistas prodemocracia, que hoy se encuentran en posiciones de poder, como el propio Lee.

La profesora indicó que para muchos jóvenes, tal generación, de entre 50 y 70 años de edad, ya no representa valores como «progreso» o «igualdad», sino que se ha convertido en una élite que concentra recursos sin atender a la desigualdad.

«Esto finalmente condujo al descontento hacia el ‘campo progresista’ representado por el Partido Democrático y, por otro lado, a un rechazo hacia el feminismo, que puede considerarse el núcleo de la ‘política de identidad'», dijo Kim.

Ante las críticas por sus posturas ante las política identitarias y el feminismo, Freedom University defendió que busca una sociedad donde cada individuo sea protegido con dignidad como ciudadano «en lugar de estar dividido por género o grupo». EFE

