Jóvenes del chavismo marchan en Caracas para pedir la liberación de Nicolás Maduro

Caracas, 12 feb (EFE).- Miles de chavistas marcharon este jueves en el oeste de Caracas para conmemorar el Día de la Juventud en Venezuela y exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. a comienzos de enero, mientras que el Movimiento Estudiantil opositor se manifestó por la libertad de los presos políticos.

Convocados desde las 12:00 hora local (16:00 GMT), los seguidores del chavismo marcharon hasta los alrededores del Parlamento para conmemorar el Día de la Juventud y exigir el retorno del mandatario, capturado por fuerzas estadounidenses durante el ataque del pasado 3 de enero.

Juan Chirinos, integrante de la juventud del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), declaró a EFE que su participación es en defensa de Maduro y expresó su apoyo al proyecto de ley de amnistía, cuya segunda discusión en el Parlamento fue aplazada este jueves para la semana próxima.

A su juicio, el proyecto tiene «muchos pros y muchos contras», pero «es un paso a la paz» en el país.

Chirinos, quien llegó a Caracas desde el estado Aragua (norte), consideró que «es momento» de cumplir «ese paso político» y cumplir el proyecto que aseguró se debe a Maduro.

«No es momento de declinar, sino momento de tener conciencia y llevar a paso esa paz mundial por la que trabajamos y queremos consolidar», agregó.

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, encabezó el cierre de la marcha, donde juramentó a los presentes para «no descansar» hasta lograr el retorno de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.

El también ministro de Interior y Justicia aseguró que el chavismo reconoció los derechos «que no se habían reconocido nunca» a la juventud en Venezuela y afirmó este grupo está indignado «por la afrenta» que hizo EE.UU. «contra el pueblo» el pasado 3 de enero.

«Marcharon hoy por la paz, marcharon también por la reconciliación, por la tranquilidad del país. Pero esta juventud está muy clara de que lo que no se puede es olvidar», añadió.

Chavistas y opositores marcharon este jueves por el Día de la Juventud, que se conmemora en Venezuela los 12 de febrero por el aniversario de la histórica Batalla de La Victoria de 1814, en el marco de la guerra de independencia.

Este mismo día, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un recorrido junto al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, por instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y Petropiar, que opera la petrolera estadounidense Chevron en el estado Anzoátegui (este).

Wright arribó a Caracas el miércoles en una visita histórica al país suramericano, donde se reunió con la mandataria encargada y acordaron una cooperación bilateral a largo plazo.EFE

