Jóvenes diputados venezolanos exigen al Gobierno de Trump cesar «su política injerencista»

Caracas, 14 ago (EFE).- Jóvenes diputados de Venezuela exigieron este jueves al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, cesar «su política injerencista» contra el país caribeño, y rechazaron el señalamiento sobre la supuesta incautación de más de 700 millones de dólares en activos al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de presuntamente liderar una organización que EE.UU. cataloga como terrorista.

En un comunicado, la Red de Jóvenes Parlamentarios de Venezuela rechazó «de manera firme y contundente las nuevas acciones injerencistas del Gobierno de Estados Unidos dirigidas a vulnerar la paz, la estabilidad y la institucionalidad democrática» del país suramericano.

En el texto, leído por la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), la chavista América Pérez, la juventud legisladora se dijo «comprometida a defender con leyes, con la palabra y, si fuera necesario, con la vida, la soberanía» de Venezuela «frente a cualquier intento de dominación».

Este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, informó, en una entrevista con la cadena Fox, de la presunta confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro, a quien la Administración Trump ha acusado de liderar el Cartel de los Soles, declarada el pasado julio como una organización terrorista.

Bondi anunció recientemente el aumento de 25 a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto del líder chavista.

En respuesta, los jóvenes legisladores venezolanos aseguraron este jueves que las «infundadas acusaciones y medidas anunciadas por la Fiscalía estadounidense sin sustento jurídico alguno constituyen un nuevo intento para estimular a sectores extremistas».

«Queremos recordar a todos aquellos que pretenden obtener el poder político por vías alternas que no corresponden a esta Constitución o que no corresponden a la democracia venezolana que hay un Poder Legislativo que va a defender la democracia y que va a hacer que todas nuestras leyes se cumplan», dijo la diputada Pérez, quien expresó el «respaldo absoluto» de la red a Maduro.

Junto a la parlamentaria, se encontraban concejales del municipio Libertador de Caracas y legisladores regionales de los estados Miranda y La Guaira, cercanos a la capital venezolana.

Este jueves también se pronunció un grupo de activistas digitales simpatizantes del chavismo en contra de lo que señalaron como «la más reciente maniobra mediática» contra Venezuela, en alusión a «las declaraciones falsas y malintencionadas de la fiscal de Trump».

Asimismo, llamaron a «una batalla comunicacional e informativa permanente» para «desmontar cada mentira», según un pronunciamiento compartido por el ministro venezolano de Comunicación, Freddy Ñáñez. EFE

