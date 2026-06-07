Jóvenes ecuatorianos logran subcampeonato en concurso mundial de tecnología en China

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Quito, 7 jun (EFE).- Un grupo de jóvenes ecuatorianos logró el subcampeonato en el ICT Innovation, un concurso mundial organizado por Huawei, en el que existen varias categorías y cuya final se realizó en Shenzhen (China).

Carlos Abad, ingeniero en telecomunicaciones y parte del equipo ecuatoriano, dijo este domingo a EFE que lograron el segundo lugar en la categoría Innovación con una propuesta de uso de inteligencia artificial (IA) para optimizar el consumo energético en entornos industriales.

«‘Atenea 36’, de la marca Void Ec, es un controlador con IA enfocado al ahorro energético en industrias manufactureras, precisó Abad al comentar que ya el año pasado presentó la innovación en Dubái.

Con esa innovación -recalcó- se «ahorra consumo de energía eléctrica a través del control eficiente de máquinas».

Antes de llegar a la final en el país asiático, el equipo ecuatoriano participó en el nacional de Colombia y luego superó la fase regional frente a representantes de países como Brasil, México y Argentina, entre otros.

La competencia internacional, impulsada por Huawei, es parte de su programa global de responsabilidad social y busca identificar y formar a nuevos talentos del ecosistema digital mediante pruebas teóricas y prácticas enfocadas en tecnologías emergentes y resolución de problemas reales.

Silla movida por la mente

Abad ya era conocido en Ecuador por otros proyectos, entre ellos uno presentado en 2023 gracias al cual, con solo pensar en un color se mueve un vanguardista prototipo de silla de ruedas controlada con la mente, un proyecto en el que trabajó con Alison Nicole y Julio Correa.

Durante un año se diseñó el prototipo de bajo costo, donde los pensamientos hacen que se mueva gracias a una diadema -colocada sobre la frente del usuario- que recopila información del cerebro y la envía a un controlador (computador pequeño) que procesa los datos.

La particularidad de este modelo sobre otros similares desarrollados en otros países es «el tratamiento y procesamiento de las señales» para desplazar la silla -con pensamientos en determinados colores- hacia adelante, atrás, derecha e izquierda, y no solo a dos lados, según ha explicado Abad.

Asimismo, la silla muestra la versatilidad de las interfaces BCI (Brain Control Interface) para generar nuevas tecnologías cuando son controladas por un microprocesador como Arduino. EFE

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