“Pedimos a Suiza que declare el estado de emergencia climática”: reivindicación de los jóvenes que luchan por el clima, como en esta imagen del 2 de febrero de 2019 en Zúrich. (© Keystone / Ennio Leanza)

Los jóvenes que luchan por el clima piden a Suiza que declare el estado de emergencia climática. El Parlamento de Basilea Ciudad aceptó una resolución en ese sentido y en diversas cantones y ciudades han sido presentadas solicitudes similares. Sin embargo, el clima no es un banco.

“No más vacaciones en Chile, no más bananas para desayunar y no más viajes en auto. Ya no podrás volar y solamente comerás carne una vez a la semana”. Este es el programa electoral de Yvan Richardet, candidato al Gobierno del cantón de Vaud.

Yvan Richardet no es un político, sino un comediante. A través de su salvaje candidatura publicada en su blogEnlace externo, calificada por él mismo de medio payasada, quiere enviar un mensaje serio: la necesidad de declarar la emergencia climática.

Al igual que él, miles de personas en Suiza piden a las autoridades que reconozcan el cambio climáticoEnlace externo como una crisis que debe ser abordada con urgencia. Este viernes, 15 de marzo grupos de jóvenes saldrán a las calles con ese reclamo.

“Pedimos a Suiza que declare el estado de emergencia climática”, señala la página web del movimiento ClimatestrikeEnlace externo, que denuncia el “vergonzoso debate” en el Parlamento sobre la revisión de la ley CO2.

Emergencia climática en Basilea

Con sus acciones, los estudiantes han logrado una primera victoria en Suiza. El 20 de febrero, el Parlamento cantonal de Basilea-Ciudad adoptó una resolución que reconoce la limitación del cambio climático como una prioridad absoluta.

En otros cantones y ciudades de Suiza (incluyendo Ginebra, Zúrich, Berna, San Gall, Lucerna y Zug) también han sido presentadas solicitudes para declarar el estado de emergencia climática.

Las reivindicaciones de los jóvenes han encontrado apoyo en el Parlamento suizo. La socialista Samira MartiEnlace externo tiene la intención de presentar una moción al respecto, mientras que la ecologista Adèle Thorens Goumaz presentó una interpelaciónEnlace externo en la que pide al Gobierno suizo que “escuche el llamado de los jóvenes”.

Resolución “inútil”

En términos concretos, la resoluciónEnlace externo de Basilea-Ciudad exige que las autoridades tengan en cuenta los impactos climáticos en todas sus decisiones. Por esta razón, todas las medidas para limitar el calentamiento global deben basarse en los informes de los expertos en clima de las Naciones Unidas (IPCC).

Sin embargo, el texto precisa que el concepto de “estado de emergencia climática” debe entenderse de forma simbólica. Por lo tanto, no puede servir de base jurídica para las medidas de emergencia. El carácter no vinculante de la resolución la hace “inútil”, sostienen sus detractores, para quienes es solamente una forma de congraciarse con los jóvenes, especialmente en este año de elecciones cantonales y federales.

Estado de emergencia para UBS

Johannes Reich, profesor de Derecho en la Universidad de Zúrich, nos recuerda que se puede hablar de “estado de emergencia” solamente cuando existe un peligro inmediato para los ciudadanos y cuando el proceso legislativo normal es demasiado lento. Condiciones que en el contexto del cambio climático no se cumplirían.

En el caso del rescate del UBS -el mayor banco de Suiza que fue afectado por la crisis financiera de 2008- fue necesaria una acción de emergencia, ya que de lo contrario la institución habría quebrado, dice Johannes Reich en el sitio web de información nau.chEnlace externo.

“Es significativo que el Consejo Federal [Gobierno] esté dispuesto a salvar un banco, pero no nuestro futuro”, afirma la joven activista Julia Hostettler, que coordina las huelgas en el cantón de Solothurn.

No hay estado de emergencia en Suiza A diferencia de otros países, la Constitución suiza no contiene ninguna disposición para declarar el estado de emergencia, explica a nau.chEnlace externo Ursula Brunner, abogada especializada en Derecho Ambiental. El único instrumento de emergencia es la llamada “ley de urgencia”, que permite al gobierno eludir el proceso legislativo normal, por ejemplo, en caso de un desastre natural o, como ocurrió en 2008, para el rescate del UBS, el mayor banco del país.

Fin del recuadro



Traducido del italiano por Marcela Águila Rubín

Neuer Inhalt Horizontal Line