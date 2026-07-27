Jóvenes indios del movimiento de las «cucarachas» exigen la liberación de todos los manifestantes

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El Partido Popular de las Cucarachas, el movimiento juvenil indio cuyas protestas condujeron a la renuncia del ministro de Educación, instó este lunes a las autoridades a liberar a todos los manifestantes detenidos durante semanas de movilizaciones en todo el país.

«Exigimos que todas las personas detenidas sean liberadas de inmediato, en cualquier caso antes de mañana, y que se retiren todos los cargos», declaró en X un portavoz del partido, Saurav Das.

«Nuestra decisión de suspender las protestas se tomó únicamente sobre la base de las promesas del gobierno», añadió Das.

La indignación estudiantil estalló tras las irregularidades masivas que empañaron en mayo el examen nacional de acceso a la carrera de medicina, al que se presentaron más de dos millones de candidatos.

Según los medios locales, la anulación de la prueba habría provocado el suicidio de una veintena de estudiantes.

A sus reivindicaciones en favor de una reforma del sistema educativo, los jóvenes sumaron sus preocupaciones por el desempleo así como las críticas a la deriva autoritaria del primer ministro Narendra Modi, en el poder desde 2014.

Tras semanas de movilizaciones y una manifestación duramente reprimida por la policía en Nueva Delhi, los manifestantes lograron el sábado la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, su principal exigencia, y decidieron suspender el movimiento.

Según el partido, la policía efectuó numerosas detenciones tanto en la capital como en otras partes del país.

El desenlace de la crisis ha sido ampliamente interpretado como un revés político para Modi, que se ha forjado una reputación de dirigente inflexible.

Bajo presión, el jefe de gobierno anunció el domingo una profunda reforma del sistema de exámenes con el objetivo de hacerlo más «fiable» y «transparente».

Además, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto legislativo para endurecer las sanciones contra quienes cometan fraude en los exámenes.

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