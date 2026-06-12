Jóvenes indonesios protestan en Yakarta contra la gestión económica y social de Prabowo

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Yakarta, 12 jun (EFE).- Cerca de un millar de indonesios se han congregado este viernes en Yakarta en una protesta convocada por universidades para reclamar medidas que pongan fin al deterioro que atraviesa la economía del país, la mayor del Sudeste Asiático, en un momento en el que el presidente, el exgeneral Prabowo Subianto, es criticado por su deriva autoritaria.

«La economía está empeorando. La rupia se está derrumbando, los precios de las necesidades se disparan, los puestos de trabajo están desapareciendo, la deuda nacional está aumentando, y la gente sufre cada vez más», indicó en Instagram el Consejo Ejecutivo Estudiantil de la Universidad de Indonesia (BEMUI), organizador de la marcha.

Las principales reivindicaciones de este viernes incluyen medidas para afrontar la situación económica actual, el fin del derroche de fondos públicos, críticas al creciente protagonismo de los militares en la vida pública, la suspensión del programa de comidas escolares gratuitas y una disculpa del presidente por su gestión.

«El gobierno está demasiado ocupado fortaleciendo su poder y protegiendo la oligarquía hasta el punto de olvidar, o no preocuparse en absoluto, del sufrimiento de la gente común», denunció la plataforma estudiantil.

Esta protesta se produce en un momento delicado para el país, con su moneda, la rupia indonesia, en mínimos históricos, y un creciente malestar social por la deriva autoritaria del presidente, al que acusan de limitar el espacio cívico y de erosionar las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998.

El martes, el Parlamento aprobó una controvertida ley que permite a los agentes de la Policía en activo ocupar puestos en el Gobierno y en instituciones públicas, un año después de que el Legislativo revisara la ley militar para expandir el acceso del Ejército a puestos similares, pese al rechazo de ONG y grupos estudiantiles.

A estas medidas se suma el controvertido programa de comidas escolares gratuitas, el plan bandera del presidente, al que se han destinado cerca de 19.000 millones de dólares y cuyo director fue destituido recientemente por presunta corrupción, además de las numerosas intoxicaciones alimentarias registradas en distintos puntos del archipiélago.

La marcha de este viernes se produce menos de un año después de los disturbios que sacudieron Indonesia en agosto de 2025, cuando 10 personas murieron y unas 4.000 fueron detenidas durante las protestas contra la subida salarial de los diputados, anunciada después de que miles de trabajadores perdieran su empleo en el marco de un programa gubernamental de recortes.

Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 y desde entonces está siendo cuestionado por oenegés que le acusan de restringir el espacio civil y de un retroceso general en las libertades de la tercera mayor democracia del mundo. EFE

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