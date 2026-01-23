Jóvenes opositores piden que se abra un proceso de «reinstitucionalización» en Venezuela

Caracas, 23 ene (EFE).- Jóvenes opositores venezolanos pidieron este viernes, a propósito del 68 aniversario de la caída de Marcos Pérez Jiménez, en el comienzo de la democracia en la nación petrolera, que se abra un proceso de reinstitucionalización y de «normalización» del ejercicio de la política para que no haya más persecución por «pensar distinto».

«Los jóvenes que estamos en Venezuela, creemos que tiene que darse urgencia a ese proceso de reinstitucionalización y de redemocratización que el país quiere y decir con mucha fuerza nunca más a la represión, nunca más a la violación de derechos humanos, nunca más a la persecución por pensar distinto», señaló Giulio Cellini, concejal del municipio caraqueño de El Hatillo, en rueda de prensa desde la barriada La Lucha.

Cellini dijo que es necesario recordar el 23 de enero de 1958 para que el país no vuelva a un estado de «represión, a un estado de violación de los derechos humanos, a un estado de persecución por las ideas políticas».

Por su parte, el dirigente político de la formación Unión y Cambio Jesús Bolívar sostuvo que las medidas económicas que anuncia el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, con la propuesta de reformar la Ley de Hidrocarburos, debe ir acompañado de un «tejido social fuerte».

«Un tejido social sin miedo, que más nunca se amenace a un vecino de un sector popular de Caracas, como en el que nos encontramos hoy, de que le van a quitar una bolsa de comida, le van a quitar una bombona de gas (para cocinar) por pensar distinto», apuntó.

A su juicio, la «normalización» del ejercicio de la política en Venezuela es «parte fundamental» de su crecimiento.

Igualmente, Bárbara Salas, concejal del municipio Carrizal del estado Miranda (norte), señaló que es necesario ver el pasado para entender que la «división y la desunión solo ha beneficiado a quienes temen a la libertad y a la democracia».

Salas pidió una «unión inquebrantable» entre opositores para generar propuestas que permitan cambios en el país suramericano.

El 68 aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez se conmemora en medio de una crisis política desatada tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por tropas militares estadounidenses que atacaron Caracas y otras tres regiones cercanas.

Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta ejecutiva de Maduro, juró el pasado 5 de enero como presidenta encargada tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). EFE

