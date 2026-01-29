Jóvenes privados de libertad jugarán en Liga Universitaria de Uruguay para su reinserción

Montevideo, 29 ene (EFE).- El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay firmaron este jueves un convenio marco para que jóvenes privados de libertad conformen un equipo de fútbol, compitan en este torneo y utilicen el deporte como una herramienta de educación e inclusión social.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, anunció que el objetivo central es constituir un equipo de la categoría sub-18 que pueda integrarse a la competición este mismo año.

La iniciativa busca transformar la rutina de los adolescentes otorgándoles una nueva motivación: «El domingo cobra otro significado, no estás en la prisión, estás disputando en la cancha de fútbol», destacó Saavedra.

La participación en el torneo estará condicionada al comportamiento de los jóvenes. Los integrantes del plantel serán seleccionados entre aquellos que «se porten bien» y mantengan un proceso de reinserción positivo.

Saavedra enfatizó que, más allá de los resultados deportivos, lo esencial es el aprendizaje de valores como el respeto a los compañeros, a los rivales, a los jueces y a las reglas institucionales. «Ojalá salga campeón el equipo, pero es lo de menos», aseguró.

Por su parte, el presidente de la Liga Universitaria, Juan Andrés Sánchez, subrayó el compromiso de la institución —con más de 110 años de historia— es la de ofrecer una salida a chicos en situación crítica.

Para Sánchez, el éxito del proyecto radicará en lograr que un grupo de «20 o 25 jóvenes» asuma el compromiso de formar un equipo, entrenar y competir cada fin de semana, tal como lo hacen quienes estudian o trabajan.

Aunque el campeonato comienza en un mes, dificultando la preparación inmediata, la voluntad de ambas partes es acelerar los tiempos para competir en la temporada 2026, aunque, de no llegarse a tiempo para conformar el cuadro completo, se evalúa la posibilidad de incorporar a los jóvenes en otros equipos ya existentes.

El Inisa aclaró que, por el momento, el proyecto será exclusivamente masculino. Saavedra explicó que esto no se debe a una exclusión deliberada, sino a la realidad demográfica del instituto, que actualmente solo cuenta con dos mujeres privadas de libertad.

Este acuerdo se suma a otras alianzas deportivas del organismo, que ya incluyen vínculos con la Federación Uruguaya de Basketball y programas de rugby, entre otros. EFE

