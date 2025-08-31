Jóvenes venezolanos labran su futuro en una nueva barbería en Caracas

Carlos Seijas Meneses

Caracas, 31 ago (EFE).- Con maquinillas, tijeras, peines y hojas de afeitar, once jóvenes venezolanos de barriadas de Caracas labran su futuro en una barbería que abrió esta semana en una zona cercana a las suyas, donde la mayoría ya empezó a vivir el sueño de dedicarse a este oficio, en el que esperan profesionalizarse cada vez más.

Jóvenes barberos es el nombre del establecimiento inaugurado el pasado jueves en la parroquia La Vega, donde atienden a los clientes en dos turnos rotativos, mañana y tarde.

«Esto es un logro, un camino, un futuro más brillante también. Este es, literalmente, mi futuro», dijo a EFE Luis Noriega, de 20 años, quien se preparó en varios cursos para poder formar parte del equipo, entre ellos de barbería, de administración y de atención al público.

Para el joven, ha sido «un camino complicado», con dificultades económicas, pero celebra el lugar donde está hoy, y espera poder ser el barbero de «gente famosa», como los raperos venezolanos Neutro Shorty y Micro TDH.

Además, confía en que este trabajo lo pueda «ayudar económicamente», mientras estudia Educación Física en el Instituto Pedagógico de Caracas.

El corte básico cuesta unos cinco dólares y la barba, dos.

Otra cara de La Vega

Pocos minutos después del corte de cinta por parte de la madre del que hubiera sido el duodécimo barbero, que falleció el pasado junio, varios de ellos se pusieron manos a la obra y atendieron a los primeros clientes.

Vistiendo franelas negras con el logotipo de Jóvenes barberos en la parte delantera y sus nombres o seudónimos en el revés, uno cortaba con tijeras el cabello humedecido de un hombre y otro daba forma a una barba, mientras que dos atendían a un par de niños.

Orgullosa, los veía Gabriela Vegas, «mejor conocida como La Negra», como se presenta a sí misma esta mujer de 42 años que desde los 16 es líder comunitaria de La Vega, una parroquia con «un grupo de chamos (jóvenes) que vienen echándole pichón (poniéndole ganas)», según dijo a EFE la también coordinadora de la barbería.

«Estamos cumpliendo el sueño que yo, desde hace mucho rato, quiero para mi parroquia, porque quiero que sean otras realidades diferentes, que La Vega no sea nada más cosas malas», dijo, en alusión a la «delincuencia».

Vegas apuesta por ampliar este proyecto en su parroquia y llevarlo a otras zonas de Caracas, además de incluir actividades relacionadas como peluquería y pedicura, para sumar a más jóvenes, mujeres entre ellas, y que tengan la «oportunidad de ejercer un oficio que ayude a pagar la universidad» y se sigan «preparando para que sean» personas «de bien».

La líder de la comunidad ya tiene una lista de 13 jóvenes que quieren participar en un siguiente curso de barbería, y espera que los que ya están trabajando en el nuevo local sean el apoyo de los próximos, como lo fue con ellos el venezolano Álvaro Pérez Miranda, un empresario cuyo restaurante de cocina japonesa Ogawa en Miami, EE.UU., recibió en 2025 una estrella Michelin por segundo año consecutivo.

El mentor

La materialización de la barbería fue posible gracias también al apoyo de Pérez Miranda, el mentor de este grupo, quien el año pasado visitó a Vegas y se interesó por la idea, al verse «reflejado en ellos» cuando era joven, según cuenta la misma líder comunitaria.

Y en efecto, el también coleccionista y comerciante de arte dijo a EFE que se trata de un proyecto que lo ha «conectado sumamente en el corazón» con su país, del que salió hace poco más de 40 años en busca de «un mejor futuro».

El objetivo es que ellos vean un futuro «aquí mismo» en Venezuela y «enseñarles el proceso de la constancia y de la resiliencia», señaló.

«Cuando los conocí, sentí algo que me dijo ‘vamos a agarrar este proyecto como un ejemplo y darle la oportunidad a ellos de que tomen el control de su futuro'», sostuvo el empresario, de 61 años, quien considera que esta iniciativa se puede replicar en otras zonas del país. EFE

