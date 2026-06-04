Jørgensen se compromete a acelerar la electrificación para reducir dependencia energética

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Helsinki, 4 jun (EFE).- El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, reafirmó este jueves su compromiso de acelerar la electrificación para reducir la dependencia energética europea de los combustibles fósiles.

«Necesitamos acelerar nuestra transición. Necesitamos avanzar lo más rápido posible en lo que respecta a la electrificación. Por eso estoy aquí hoy, para transmitir este mensaje tan claro», dijo Jørgensen en un encuentro con la prensa durante el foro anual de la patronal eléctrica europea, Eurelectric, celebrado en Helsinki.

Según sus cálculos, la reciente crisis del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz ha elevado la factura energética europea en 600 millones de euros diarios debido al alza de los precios, lo que evidencia la gran vulnerabilidad de Europa por su dependencia de los combustibles fósiles y la urgencia en acelerar la transición energética.

«La electrificación será el eje central. Necesitamos deshacernos de las moléculas negras y sustituirlas por electrones verdes, y desde la Comisión estamos muy interesados ​​en facilitar esta transición», señaló.

Jørgensen afirmó que la transición energética «va bastante bien», ya que Europa despliega anualmente cifras récord de energías renovables (89 gigavatios en 2025 y 78 el año anterior), pero insistió en que todavía va demasiado lenta y hay que hacer más.

Una de las iniciativas de la CE en este sentido es el llamado «paquete de redes eléctricas», diseñado para modernizar, ampliar y conectar las redes eléctricas de todo el continente.

«Ahora mismo es como si estuviéramos intentando armar un rompecabezas sin que nadie vea la imagen de la caja. Es un poco complicado, así que quizá deberíamos tener esa imagen de la caja para poder construir el sistema energético más racional posible», dijo.

A su juicio, esta iniciativa es la más importante que presentará la CE durante el presente mandato en lo que respecta a los precios, la descarbonización y la independencia energética.

«Si no ampliamos nuestra red eléctrica de forma sustancial y no la aprovechamos mejor de lo que lo hacemos hoy en día, se producirá un enorme cuello de botella y la transición que hemos iniciado tendrá que ralentizarse, en el mejor de los casos, y tal vez incluso detenerse», dijo.

Otro de los problemas actuales -señaló- es la lentitud con la que se otorgan los permisos para la construcción de nuevas instalaciones de energía renovable y sus correspondientes conexiones a la red.

«Necesitamos agilizar los permisos. Se tarda demasiado en construir redes eléctricas y, por ejemplo, parques eólicos o solares, así que tenemos que reducir ese tiempo drásticamente», dijo.

También anunció que dentro de unas semanas presentará el plan de acción europeo de electrificación, que incluirá «un objetivo ambicioso», aunque de momento no quiso desvelar más detalles sobre su contenido.

Lo que sí confirmó es que este plan incluirá «una dimensión financiera» y abordará el sector del transporte -para poner en circulación más vehículos eléctricos lo más rápidamente posible-, las viviendas -a fin de sustituir la calefacción de gas o gasóleo por bombas de calor- y la industria.

«Todavía existe una gran parte de nuestra industria que se ha estancado en lo que respecta a la electrificación, y nos gustaría que se volvieran más competitivos utilizando alternativas eléctricas a los combustibles fósiles que utilizan actualmente», afirmó.

También dijo que para él es un misterio por qué es tan difícil encontrar financiación para nuevos proyectos de electrificación y eficiencia energética, ya que el plazo de recuperación de estas inversiones no suele superar los cinco años en el caso de las viviendas y los siete en la industria.

«No estoy señalando a nadie en particular, estoy seguro de que todos están atravesando dificultades. Simplemente propongo que nos reunamos y descubramos qué obstáculos impiden que estas inversiones se concreten ahora», dijo.

Respecto a los efectos de la guerra en Irán, Jørgensen afirmó que no ve grandes riesgos de que se produzca una crisis de seguridad de suministro a corto plazo, aunque sí puede haber problemas de escasez y un aumento de los precios.

No obstante, afirmó que las perspectivas para Europa pueden ser «muy serias» si el conflicto no termina en los próximos meses y continúan los problemas de suministro de gas y petróleo. EFE

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