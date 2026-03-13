J Álvarez expone una transición orgánica de rap, dembow y reggaetón en su nuevo álbum

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San Juan, 13 mar (EFE).- El artista urbano puertorriqueño J Álvarez lanzó este viernes su nuevo álbum, ‘El Dueño del Sistema Vol. 3’, en el que propone un recorrido hacia su ADN musical, logrando una transición orgánica entre el rap, dembow y reggaetón.

En este nuevo capítulo, el artista puertorriqueño reafirma su vigencia desde una plataforma de madurez y credibilidad, sumando colaboraciones de alto calibre como la de Lenny Tavárez, así como El Yala y Yomel El Meloso, indicó un comunicado de su agencia.

Desde la intro, el rap toma el protagonismo, como en los inicios de su carrera, lo que demuestra que el álbum es una memoria viva de lo que el referente del género entendió desde que comenzó en la música, a finales de los noventa.

‘El Dueño del Sistema Vol. 3’ «no es un ejercicio de pasado, es una declaración de presente», resaltó el comunicado.

Tras su paso por México en enero, el artista llegará a Argentina y tendrá un regreso especial a Colombia durante el mes de marzo, país donde J Álvarez mantiene una de las relaciones más sólidas y constantes de su trayectoria.

En abril actuará en España, con citas confirmadas en Bilbao (24), Valencia (25) y Madrid (26). EFE

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