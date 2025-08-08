The Swiss voice in the world since 1935

J.D. Vance insiste que EE.UU. «no tiene planes» de reconocer a Palestina como Estado

Londres, 08 ago (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance señaló este viernes que su país «no tiene planes» de reconocer a Palestina como Estado y que la prioridad ahora en Gaza es «erradicar» al grupo islamista Hamás.

«No tenemos planes de reconocer el Estado de Palestina. No sé lo que realmente significa reconocer un Estado palestino, dada la falta de un gobierno funcional allí», dijo Vance en declaraciones a la prensa al inicio de una reunión con el ministro británico de Exteriores, David Lammy, en su casa de campo de Chevening House, al sur de Londres.

«Lo que el presidente ha dejado muy claro son nuestros dos objetivos, que son muy simples ahora. Si ves la situación en Israel y en Gaza, lo que queremos lograr es que Hamás no ataque a ciudadanos inocentes israelíes nunca más, y creemos que eso se debe conseguir con la erradicación de Hamás», agregó. EFE

