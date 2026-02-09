J.D. Vance llega a Armenia para dar un impulso a la ejecución del preacuerdo de paz

Tiflis, 9 feb (EFE). – El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, llegó este lunes a Armenia para supervisar la implementación del documento de paz firmado en agosto de 2025 entre Ereván y Bakú bajo la supervisión del presidente estadounidense, Donald Trump.

Su avión aterrizó en el aeropuerto capitalino de Zvartnots, donde fue recibido por una nutrida delegación de autoridades armenias, informaron medios locales.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, publicó más tarde un mensaje en su cuenta de Facebook para informar del inicio de una reunión con Vance.

Se espera que después del encuentro las partes hagan declaraciones para la prensa.

Este martes el vicepresidente estadounidense viajará a Azerbaiyán.

Trump auspició en agosto en la Casa Blanca la firma de un acuerdo entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, naciones enfrentadas desde hace más de tres décadas por el enclave de Nagorno Karabaj, en el que ambos se comprometieron a cerrar la página de enemistad, aunque no se trató de un acuerdo de paz definitivo.

La base del pacto es la creación de un corredor de tránsito llamado ‘Ruta de Trump para la Paz’, que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio, y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollar el corredor.

El duradero litigio territorial entre Armenia y Azerbaiyán es uno de los ocho conflictos internacionales que Trump dice haber resuelto. EFE

