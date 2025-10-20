J.D. Vance parte a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego con Hamás

1 minuto

Washington, 20 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este lunes rumbo a Israel, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para supervisar el acuerdo de alto al fuego impulsado por Estados Unidos y en vigor desde el pasado 10 de octubre.

La Casa Blanca informó que Vance partió hoy acompañado de la segunda dama, Usha Vance, desde la base militar Andrews, al sureste de Washington, en un momento marcado por las acusaciones cruzadas sobre vulneraciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel y Hamás. EFE

dte/asb/jlp