Jack Lang dimite como presidente de Instituto del Mundo Árabe salpicado por caso Epstein

1 minuto

París, 7 feb (EFE).- El exministro socialista Jack Lang presentó este sábado su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe al ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que tomó nota de la misma e inició el procedimiento para designar a un sucesor.

Lang, objeto de una investigación judicial preliminar en relación a sus vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein, propuso su dimisión por carta al ministro de Exteriores, que le había convocado para mañana domingo para pedirle explicaciones.

Barrot indicó a la prensa que ha tomado nota de la dimisión de Lang, quien llevaba al frente del Instituto del Mundo Árabe desde 2013, y que va a iniciar el proceso para nombrar a su sucesor al frente de la prestigiosa institución. EFE

