Jack Lang dimite como presidente de Instituto del Mundo Árabe salpicado por caso Epstein

4 minutos

(Actualiza con declaraciones del abogado de Lang y más datos)

París, 7 feb (EFE).- El exministro socialista Jack Lang presentó este sábado su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) al ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que inició el procedimiento para designar a un sucesor.

Desde Marruecos donde se encontraba para una feria de arte contemporáneo, Lang, objeto de una investigación judicial preliminar en relación a sus vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein, propuso su dimisión por carta a Barrot, que le había convocado mañana, domingo, para pedirle explicaciones. La cita ha sido anulada.

Barrot indicó a la prensa que va a iniciar el proceso para nombrar a su sucesor al frente de la prestigiosa institución, dónde Lang -figura emblemática e influyente de la izquierda francesa- llevaba desde 2013. El Palacio del Elíseo también tomó nota de su dimisión.

El jefe la diplomacia francesa convocará «una reunión de la junta directiva dentro de siete días, en la que se nombrará a un presidente interino» del IMA, añadió al regresar a París tras una gira por Oriente Próximo.

Su abogado, Laurent Merlet, explicó esta noche a BFMTV la sorpresiva dimisión de Lang -que había descartado reiteradamente- en su deseo de «proteger» al IMA y ponerlo «al abrigo» de las «calumnias».

Poco antes, Lang había afirmado en redes sociales que se enfrenta «con serenidad» a la investigación judicial preliminar basada en acusaciones «infundadas», que han dañado su «integridad y honor», por sus vínculos con Epstein.

Lang reaccionó así, «con serenidad e incluso alivio», a la investigación abierta la víspera contra él y su hija Caroline por la Fiscalía Nacional Financiera por «fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales», penado con un máximo de 5 años de cárcel y 300.000 euros de multa.

«Las acusaciones contra mí son infundadas y lo demostraré», dijo.

Por la mañana, el abogado de los Lang había salido en su defensa.

«Combativo», Lang está decidido a dar a «su autoridad tutelar (Exteriores) y a la justicia todas las explicaciones necesarias para demostrar que es ajeno a cualquier malversación o delito penal que se le pueda imputar», subrayó Merlet.

Su nombre y el de su hija aparece más de 673 veces en los archivos filtrados de Epstein.

Caroline Lang figura en un testamento redactado por el financiero estadounidense dos días antes de su fallecimiento, el cual indica que recibiría 5 millones de dólares. También cofundó una sociedad ‘offshore’ en las Islas Vírgenes con Epstein en 2016, de la que era copropietaria. Su padre también aparece en los estatutos.

El letrado afirmó hoy que los investigadores «les piden que demuestren que no recibieron fondos de esta empresa (…) Espero que la fiscalía actúe con rapidez para confirmar que lo que han dicho el señor Lang y su hija es la pura verdad». Ambos mantienen que nunca recibieron «un céntimo».

Lang fue una figura clave de la cultura francesa durante las décadas de 1980 y 1990, responsable de eventos como la Fiesta de la Música o las Jornadas del Patrimonio, al tiempo que encarnó el deseo del presidente socialista François Mitterrand de lanzar grandes proyectos arquitectónicos en París: el Gran Louvre, con su famosa pirámide, el Gran Arco de la Defensa, la Ópera de la Bastilla, la Biblioteca Nacional de Francia o el IMA.

A sus 86 años enfrenta su mayor tormenta en medio siglo de vida pública. Ha sido ministro de Cultura y de Educación, diputado, eurodiputado y alcalde, antes de asumir la presidencia del IMA, una institución cultural y diplomática.

Museo, biblioteca y centro de idiomas, el IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado francés, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.EFE

