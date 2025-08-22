The Swiss voice in the world since 1935

Jacqueline Ovalle y su sueño cumplido al pasar a Orlando Pride

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Monterrey (México), 21 ago (EFE).- La delantera Jacqueline Ovalle se declaró este jueves especialmente satisfecha con su traspaso al Orlando Pride, campeón de la liga de Estados Unidos, en una operación millonaria si antecedentes en el fútbol mexicano.

«Contenta por el gran fichaje que se hizo. Sé que es algo histórico, no solo para el fútbol femenil internacional, sino para el mexicano y sus futuras generaciones», explicó desde la concentración del equipo de figuras de la liga mexicana que este viernes se enfrentará con el Barcelona español en el llamado «Duelo de Estrellas».

‘La Maga’ Ovalle, de 25 años, se convirtió este jueves en la transferencia más ara del balompié femenino al pagar Orlando Pride pagara 1,5 millones de dólares al Tigres mexicano.

«Quería salir de México desde hace año y medio, pero por una u otra cosa no se daba. No había acuerdo entre clubes, pero ahora se me presentó la oportunidad y desde que me dijeron que Orlando, uno de los grandes de Estados Unidos me quería, acepté sin pensarlo», dijo.

De Tigres, el equipo más ganador de México, Ovalle sale como su máxima goleadora con 136 en 8 temporadas e las que ganó 6 títulos de liga y 3 trofeos de Campeón de Campeonas.

«La liga de Estados Unidos me encanta y la sigo. Para mí, es de las mejores ligas del mundo y pensar que jugaré en un equipo tan grande como Orlando, me ilusiona», añadió Ovalle.

Con la selección mexicana, Ovalle ha jugado 81 partidos y marcado 20 goles. Fue protagonista de la campaña que terminó con la medalla oro en los Juegos Panamericanos de 2023 en Santiago de Chile. EFE

rcg/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR