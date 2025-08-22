Jacqueline Ovalle y su sueño cumplido al pasar a Orlando Pride

2 minutos

Monterrey (México), 21 ago (EFE).- La delantera Jacqueline Ovalle se declaró este jueves especialmente satisfecha con su traspaso al Orlando Pride, campeón de la liga de Estados Unidos, en una operación millonaria si antecedentes en el fútbol mexicano.

«Contenta por el gran fichaje que se hizo. Sé que es algo histórico, no solo para el fútbol femenil internacional, sino para el mexicano y sus futuras generaciones», explicó desde la concentración del equipo de figuras de la liga mexicana que este viernes se enfrentará con el Barcelona español en el llamado «Duelo de Estrellas».

‘La Maga’ Ovalle, de 25 años, se convirtió este jueves en la transferencia más ara del balompié femenino al pagar Orlando Pride pagara 1,5 millones de dólares al Tigres mexicano.

«Quería salir de México desde hace año y medio, pero por una u otra cosa no se daba. No había acuerdo entre clubes, pero ahora se me presentó la oportunidad y desde que me dijeron que Orlando, uno de los grandes de Estados Unidos me quería, acepté sin pensarlo», dijo.

De Tigres, el equipo más ganador de México, Ovalle sale como su máxima goleadora con 136 en 8 temporadas e las que ganó 6 títulos de liga y 3 trofeos de Campeón de Campeonas.

«La liga de Estados Unidos me encanta y la sigo. Para mí, es de las mejores ligas del mundo y pensar que jugaré en un equipo tan grande como Orlando, me ilusiona», añadió Ovalle.

Con la selección mexicana, Ovalle ha jugado 81 partidos y marcado 20 goles. Fue protagonista de la campaña que terminó con la medalla oro en los Juegos Panamericanos de 2023 en Santiago de Chile. EFE

