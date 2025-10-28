Jadson Viera es el nuevo entrenador de Nacional

Montevideo, 27 oct (EFE).- Jadson Viera se convirtió este lunes en nuevo entrenador del uruguayo Nacional, poco después de que el club anunciara la salida de Pablo Peirano en momentos en que lidera la Tabla Anual y mantiene intactas sus posibilidades ser campeón.

Así lo anunció el Tricolor en un comunicado en el que detalló que trabajará junto a los exfutbolistas Diego Martiñones y Ribair Rodríguez, con Guillermo Souto como preparador físico.

El entrenador comenzará su labor en un equipo que lidera la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor cuando solo quedan seis por disputarse y que en las dos últimas fechas enfrentará a Cerro y Defensor Sporting.

El conjunto que conquiste la acumulada sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya, donde aguardará por el ganador del juego que pondrá cara a cara a los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

El primero de esos fue ganado por Liverpool y el segundo podría ser conseguido por Peñarol, que lo lidera con cuatro puntos de ventaja luego de que Nacional dejara pasar una gran oportunidad de acercarse al igualar 0-0 con Montevideo Wanderers este fin de semana.

Nacido en la ciudad brasileña de Santana do Livramento en agosto del año 1981, Viera jugó 21 encuentros en Nacional en el período 2011-2012 y allí fue dirigido por el argentino Marcelo Gallardo.

Con el Tricolor conquistó dos ediciones del Campeonato Uruguayo y marcó un solo gol que le valió a su equipo un triunfo clásico frente a Peñarol en un torneo amistoso de verano.

En su etapa como jugador también defendió a equipos como el mexicano Atlante, el argentino Lanús y el brasileño Vasco da Gama.

Tras su retiro, Viera trabajó acompañando como asistente a Alexander Medina cuando este estuvo al frente de Nacional, de los argentinos Talleres y Vélez Sarsfield y del brasileño Internacional de Porto Alegre.

En 2024 asumió la dirección técnica de Boston River. Ese año fue tercero y clasificó al equipo a la Copa Libertadores, donde fue eliminado por el brasileño Bahia en la tercera fase de preliminar.

De acuerdo con esto, avanzó a la Copa Sudamericana y allí acabó tercero en el grupo que compartió con el argentino Independiente, Guaraní de Paraguay y el boliviano Nacional Potosí.

Este año, a falta de dos jornadas para el final, dejó a su equipo en la sexta posición y ya clasificado a la Copa Sudamericana que se disputará el próximo año.

Ahora trabajará en Nacional, que comenzó la temporada con Martín Lasarte como entrenador y en abril lo reemplazó por Peirano, quien este lunes salió del cargo luego de 35 encuentros, en los que el equipo Tricolor obtuvo 25 victorias, seis igualdades y cuatro derrotas. EFE

