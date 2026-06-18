Jaguar de más de 100 kg escapa de centro de fauna silvestre colombiano donde era atendido

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Bogotá, 18 jun (EFE).- Un jaguar macho adulto de entre 110 y 120 kilos se escapó este jueves del centro de atención de fauna silvestre de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) donde recibía atención veterinaria tras ser rescatado con problemas de salud de instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en Leticia(sur).

«El majestuoso jaguar de 120 kilos que llegó herido y exhausto a la Universidad Nacional se escapó del centro de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia. Esta mañana el recinto amaneció vacío. Me informan que a esta hora están en comité de gestión de riesgo, pues la zona es urbana y residencial», aseguró la senadora Andrea Padilla en la red social X.

El felino, identificado como un ejemplar adulto de Panthera onca, fue encontrado el martes en las instalaciones universitarias, por lo que equipos de rescate coordinaron una operación para sedarlo de manera segura y trasladarlo a un centro de Corpoamazonía.

Según informó esa institución, el animal presentaba signos de agotamiento que, al parecer, estaban asociados a una infección cutánea, por lo que sería sometido a exámenes médicos y debía permanecer bajo observación.

Sin embargo, se desconoce el paradero del animal, detalló Padilla, quien pidió a las autoridades competentes que no paren la búsqueda para evitar algún encuentro entre el jaguar y las personas que viven en la zona.

«Está situación evidencia la urgencia en la que venimos insistiendo desde hace más de tres años —a la que el Ministerio de Ambiente ha hecho oídos sordos— de cualificar las instalaciones de los centros de atención y valoración de fauna silvestre de las corporaciones autónomas regionales», aseguró Padilla.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo el martes a la presencia del jaguar en el campus era como si el «felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública», en referencia a los recursos destinados por su Gobierno a esa institución.

Por ello, la senadora le pidió que disponga todos los medios para encontrar a salvo al animal y evitar mayores daños.

«Presidente Gustavo Petro, ya que le pareció tan poético el aterrizaje forzoso del jaguar en la universidad, por favor disponga de todos los medios para su búsqueda y puesta a salvo. ¡Que no nos vayan a salir con la trágica paradoja de que el ‘gobierno de la vida’ mató al jaguar!», insistió Padilla.

El jaguar es el felino más grande de América y una de las especies emblemáticas de la Amazonía, donde enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los conflictos con actividades humanas. EFE

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