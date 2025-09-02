The Swiss voice in the world since 1935

Jaguar Land Rover «gravemente perturbado» por un ciberataque

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La venta y la producción del fabricante británico de automóviles de lujo Jaguar Land Rover (JLR), ya afectado en los últimos meses por los aranceles de Donald Trump, se encuentran «gravemente perturbadas» por un ciberataque, anunció la empresa el martes.

«JLR fue víctima de un ciberincidente. Hemos tomado medidas inmediatas para mitigar su impacto cerrando de manera proactiva nuestros sistemas», indicó la compañía en un comunicado, señalando que trabaja en un «reinicio» de sus actividades.

«En esta etapa nada indica que se hayan robado datos de clientes, pero nuestras actividades de venta y producción se vieron gravemente afectadas», añadió la empresa.

JLR, propiedad del grupo indio Tata Motors, había suspendido en abril sus entregas de vehículos a Estados Unidos debido a los aranceles impuestos por el presidente Trump. A comienzos de julio publicó cifras de ventas trimestrales en clara caída.

El fabricante anunció pocos días después la eliminación de hasta 500 puestos de gestión en Reino Unido, lo que representa 1,5% de su plantilla británica total.

Los aranceles adicionales habían sido impuestos a comienzos de abril por el presidente estadounidense, pero un acuerdo comercial entre Londres y Washington, en vigor desde finales de junio, los redujo para los automóviles británicos del 27,5% al 10% (con un límite de 100.000 vehículos por año).

ode/pml/er/mab/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR