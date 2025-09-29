Jaguar Land Rover anuncia una reanudación parcial de su producción tras un ciberataque

El fabricante británico de automóviles Jaguar Land Rover (JLR) anunció el lunes que prevé «en los próximos días» una reanudación parcial de su producción, detenida desde principios de septiembre debido a un ciberataque.

«Informamos a nuestros colegas, distribuidores y proveedores que algunas partes de nuestras operaciones de manufactura se reanudarán en los próximos días», señaló el grupo en su comunicado.

Jaguar Land Rover ya había anunciado la semana pasada la recuperación parcial de sus sistemas informáticos.

El fabricante británico, propiedad del grupo indio Tata Motors, había revelado el 2 de septiembre que fue víctima de un ciberataque, lo que obligó a cerrar sus sistemas y detener su producción.

La empresa recibió este fin de semana el apoyo del gobierno británico mediante una garantía de préstamo, que permitirá «desbloquear hasta 1.500 millones de libras (unos 2.010 millones de dólares) para aportar seguridad a su cadena de suministro», según el comunicado del ejecutivo.

Según el ministro británico de Comercio, Peter Kyle, este respaldo permitirá «proteger empleos calificados».

El ciberataque generó retrasos en los pagos a los proveedores del fabricante, algunos de los cuales estaban en riesgo de quiebra, según sindicatos.

«Continuamos trabajando sin descanso junto a especialistas en ciberseguridad, el NCSC (Centro Nacional de Seguridad Cibernética) del gobierno británico y las fuerzas del orden para garantizar que nuestro reinicio se haga de manera segura», destacó JLR en su comunicado del lunes.

La empresa reconoció que «algunos datos se vieron afectados» por el ciberataque, sin precisar en qué medida ni si fueron robados.

JLR tampoco detalló si estos datos corresponden a proveedores o clientes.

Este incidente cibernético se produjo tras una reciente ola de ataques contra varias cadenas de comercios en Reino Unido, entre ellas Marks & Spencer (M&S), Harrods y Co-op.

Esta última estimó el jueves el impacto del incidente en su beneficio operativo en 80 millones de libras (unos 107 millones de dólares).

