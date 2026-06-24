Jair Bolsonaro declara sobre un arma confiscada antes de que la justicia de Brasil decida si vuelve a prisión

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El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue interrogado este martes por la policía acerca de una pistola de su propiedad que le fue confiscada a uno de sus escoltas, a pocos días de que la justicia evalúe si debe permanecer en prisión domiciliaria o regresar a la cárcel.

Condenado por intentar un golpe de Estado en 2022, Bolsonaro rindió su versión en su casa de Brasilia, tras el decomiso del arma a un miembro de su equipo de seguridad durante un control de tránsito la semana pasada.

Las autoridades buscan determinar cómo la pistola del exgobernante y excapitán del ejército terminó en manos de su escolta.

El expresidente, de 71 años, está «ansioso» con este asunto, así como preocupado por la decisión que debe tomar un juez esta semana sobre si puede seguir o no cumpliendo su pena en casa, dijo a la AFP uno de sus abogados, Joao Henrique de Freitas.

En marzo, el magistrado Alexandre de Moraes le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud durante un plazo de 90 días, prorrogable.

Antes del decomiso, el equipo de seguridad del expresidente había inutilizado el arma, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro, detalló su defensa en un documento consultado por la AFP.

El expresidente se percató de que la pistola no funcionaba y pidió a su escolta que la llevara a una revisión, relata el escrito.

La misma versión fue presentada por el líder ultraderechista a policías en un interrogatorio «rápido», dijo Freitas, presente en el interrogatorio.

El expresidente «es el legítimo propietario del arma», enfatizó su defensa en el documento dirigido a la corte suprema.

Condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe tras su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022, Bolsonaro ya había estado en prisión domiciliaria.

Pero en noviembre fue encarcelado por quemar su tobillera de monitoreo con un soldador, lo que la corte suprema interpretó como un intento de fuga.

Los abogados dijeron en aquel momento que el incidente se debió a una «confusión mental» debido a los medicamentos que toma.

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