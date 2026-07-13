Jair Bolsonaro pide unidad en torno a la candidatura de su hijo Flávio

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió este sábado a sus aliados unidad para la precampaña presidencial de su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, en medio de una disputa entre el candidato y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Preso por intentar un golpe de Estado en 2022 y que tiene prohibido expresarse públicamente, Jair Bolsonaro se comunica a través de mensajes leídos en redes sociales por su hijo Flávio, como en este caso.

«Es el momento de arremangarnos, dejar de lado las posibles diferencias y que cada uno se esfuerce por nuestro precandidato a la presidencia, Flávio Bolsonaro», pidió el mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña a través de su hijo.

Las encuestas ubicaban a principios de año a Flávio Bolsonaro en empate técnico con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará la reelección en octubre.

Pero tras la revelación de su cercanía con un banquero preso por estafa y una reciente disputa pública con su madrastra, Michelle Bolsonaro, Flávio está ligeramente por detrás del presidente.

Michelle acusó a su hijastro de ofenderla y humillarla durante una conversación telefónica sobre las alianzas del Partido Liberal (PL) del expresidente Bolsonaro.

Muy popular entre el electorado femenino conservador, la ex primera dama era una oradora habitual en las reuniones del partido.

Tras la disputa, Michelle renunció al directorio femenino del PL y anunció esta semana la fundación de un nuevo movimiento llamado Imparables.

Tras leer la carta escrita a mano por su padre, Flávio Bolsonaro pidió a sus aliados «evitar discursos conflictivos o direcciones diferentes» a las de su precampaña.

Jair Bolsonaro purga en su residencia una pena de 27 años de prisión por haber orquestar sin éxito un golpe de Estado para evitar que Lula tomara posesión como presidente.

jss/dga