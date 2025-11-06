Jaled al Anani, de guía a turístico a ser el primer director general árabe de la UNESCO

El Cairo, 6 nov (EFE).- En la década de los noventa, el egipcio Jaled al Anani comenzó de forma discreta como guía turístico en la capital del país de los faraones. Y, tras ir escalando posiciones logrando ser ministro de Turismo y Antigüedades en Egipto, ha conseguido hoy convertirse en el primer director general árabe de la UNESCO.

Aunque ya el mes pasado fue propuesto para el cargo por el Consejo Ejecutivo, hoy se ha hecho oficial la designación del reconocido egiptólogo, nacido en Guiza en 1971, tras la votación en la 43ª reunión de la Conferencia General, celebrada en Samarcanda (Uzbekistán).

El primer árabe y el segundo africano

Al Anani se convierte así en el primer director general procedente del mundo árabe y el segundo africano -tras el senegalés Amadou Mahtar Mbowdesde entre 1974 y 1987-, desde la creación de dicho organismo hace ochenta años. Además, es un candidato externo a la organización.

Su candidatura a la dirección general de la UNESCO fue presentada por Egipto en 2023 y contaba con el respaldo oficial de la Unión Africana y la Liga Árabe, así como de naciones como España, Brasil, Austria o Francia, que le han manifestado públicamente su apoyo.

En su larga campaña, en la que ha recorrido prácticamente todo el mundo para recabar apoyos, Al Anani ha apostado por una «Unesco para el pueblo» que sitúe «a las personas en el centro de su misión, sin distinción ni discriminación, sin dejar a nadie atrás».

Su visión implica actuar «eficazmente para mejorar la vida de las personas, trascender las fronteras, permitir que las naciones prosperen en paz y dignidad, y cultivar juntas la esperanza de un futuro mejor».

Asimismo, su designación es toda una victoria para Egipto, que justo el pasado fin de semana inauguró el esperado Gran Museo Egipcio.

Ascenso académico

Amante del Antiguo Egipto, Al Anani es una figura clave en el ámbito cultural egipcio e internacional que comenzó como guía turístico en El Cairo a inicios de los años noventa.

Profesor universitario desde entonces, ha formado a generaciones de estudiantes como catedrático en la Universidad de Helwan y ha sido profesor visitante en Francia en múltiples ocasiones, además de doctorarse en 2001 en Egiptología por la Universidad Paul-Valéry Montpellier 3 (Francia).

Su carrera académica está avalada por más de una veintena de publicaciones especializadas y numerosas conferencias en más de quince países, que han consolidado su trayectoria durante más de tres décadas en las que ha combinado la docencia, la gestión pública y la investigación científica.

Salto a la política

Su proyección internacional se consolidó tras su nombramiento como ministro de Antigüedades en 2016, cargo que amplió en 2019 al asumir también la cartera de Turismo.

Al frente de un ministerio fusionado, lideró proyectos de gran envergadura como el desarrollo del Museo Nacional de la Civilización Egipcia y del Gran Museo Egipcio.

Bajo su mandato se produjeron eventos de gran repercusión mediática internacional, como el Desfile Dorado de las Momias Reales en El Cairo y la reapertura de la Avenida de las Esfinges en Luxor, con los que Egipto reforzó su imagen cultural y turística ante el mundo, además de impulsar más de cincuenta obras de restauración patrimonial en todo el país.

Palmarés de reconocimientos

Reconocido por su enfoque diplomático y pragmático, ha sido distinguido con condecoraciones como la Orden de las Artes y las Letras de Francia (2015), la Orden del Mérito de Polonia (2020), la Orden del Sol Naciente de Japón (2021) y la Legión de Honor francesa (2025).

En 2024 fue designado Embajador Especial para el Turismo Cultural por ONU Turismo y Patrono del Fondo Africano para el Patrimonio Mundial.

Al Anani domina árabe, francés e inglés, y ha hecho de la cooperación internacional uno de los pilares de su trayectoria. Entre sus prioridades ha destacado la inclusión, el acceso al patrimonio para niños, personas mayores y con discapacidad, y la sensibilización juvenil mediante programas educativos en museos y yacimientos.EFE

