Jalil Al Haya, el negociador pragmático que liderará a un Hamás contra las cuerdas

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Jerusalén, 20 jul (EFE).- El grupo palestino islamista palestino Hamás anunció este lunes la elección de Jalil Al Haya como su nuevo líder, el mismo que en los últimos años ha encabezado su delegación negociadora con Israel y que ya ostentaba desde el exterior el liderazgo de Gaza.

Al Haya (Ciudad de Gaza, 1960) está considerado parte del ala pragmática de la organización y más afín a Irán, a diferencia de su principal contendiente en la elección, el exlíder de Hamás Jaled Meshal.

Se hará cargo de un Hamás diezmado tanto en lo político como en lo militar, que afirma haber abandonado el Gobierno de Gaza pero que se resiste a desarmarse y se ve excluido de los procesos electorales palestinos. Todo ello, mientras supervisa la implementación del frágil alto el fuego en la Franja.

Israel intentó asesinarlo en 2025

Al Haya sucede en el liderazgo de Hamás a Yahya Sinwar, ideólogo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y asesinado por Israel en Gaza en octubre de 2024, quien ha su vez había reemplazado al jefe político, Ismail Haniyeh, tras su asesinato en Irán en julio de ese mismo año.

Al Haya fue el objetivo de un intento de asesinato el 9 de septiembre de 2025 en Doha (en Catar, donde reside), cuando Israel bombardeó el edificio en el que se encontraba la delegación negociadora de Hamás.

Los miembros del equipo del grupo islamista estaban reunidos evaluando la última propuesta estadounidense, lo que les hizo salvarse del ataque, que sí mató a otras personas: entre ellas uno de los hijos de Al Haya, Humam.

No es la primera vez que Al Haya y su familia están en la mira de Israel. En 2007 sobrevivió a un bombardeo israelí contra su casa en el barrio de Shujaiya de Gaza, en el que fueron asesinados otros siete familiares.

Durante la guerra contra Gaza de 2014, Israel mató a su hijo mayor, Osama, a la mujer de este y a sus nietos. Este mismo mayo, en el marco de la ofensiva sin parangón actual, otro bombardeo mató a un tercer hijo, Azam.

Miembro de Hamás desde sus inicios

El liderazgo le llega al gazatí tras más de año y medio formando parte del comité de dirección interino que se formó a raíz del asesinato, en un periodo muy breve de tiempo, de Sinwar y Haniyeh.

Jalil Al Haya nació el 5 de noviembre de 1960 en la ciudad de Gaza, donde creció en un ambiente conservador. Se graduó en Estudios Islámicos en la Universidad Islámica de Gaza, hizo un máster en la Universidad de Jordania y se doctoró en estudios de los hadices.

Durante su juventud, el hoy líder de Hamás combinó los estudios islámicos con el activismo político, al que terminaría dedicándose de lleno y poniendo fin a su trabajo como profesor.

En los años 80 Al Haya se unió, al igual que sus predecesores en el cargo, a los Hermanos Musulmanes, de los que emergería en 1987 Hamás. Décadas después, en 2006, fue elegido para formar parte del Consejo Legislativo Palestino.

Desde entonces, ha permanecido en la cúpula del buró político de Hamás, donde se ha fraguado un perfil de negociador que combina firmeza y flexibilidad.

Esta habilidad no sólo se aplica a Israel, también a los asuntos internos palestinos, habiendo sido uno de los principales mediadores de las treguas entre Hamás y la formación secular y rival Fatah durante la escalada de violencia entre ambas entre 2006 y 2007, año en el que los islamistas expulsaron a estos últimos de Gaza y se hicieron con el Gobierno .EFE

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