Jalisco logra la marca del guacamole más grande del mundo con uno de más de 12 toneladas

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Guadalajara (México), 18 jun (EFE).- El estado mexicano de Jalisco estableció este jueves un Récord Guinness del guacamole más grande del mundo al preparar 12 toneladas y 646 kilos de ese inconfundible platillo mexicano en el municipio de Zapopan, a las afueras de la capital estatal, Guadalajara.

La anterior marca había sido impuesta por el municipio de Tancítaro, en el vecino estado de Michoacán, en el pasado mes de abril, con un peso de seis toneladas 800 kilogramos.

Luego de cerca de tres horas de preparación, el juez oficial de Guinness World Records, Alfredo Arista Rueda, aseguró que los organizadores cumplieron con los requisitos de procesos, higiene y peso para obtener la marca.

“He revisado todas las pruebas y tenían una marca a vencer de 6.8 toneladas establecidas hace unos cuantos meses en el estado de Michoacán. Después de haber revisado todas las pruebas y tener con certeza un número oficial, le acaban de quitar el título de Guinness World Récord”, dijo desatando el júbilo entre el público.

Unos 800 estudiantes de gastronomía y chefs especializados así como voluntarios cortaron tomate, cebolla, cilantro, limón, sal y cerca de dos toneladas de pulpa de aguacate, los cuales mezclaron en un contenedor de gran tamaño para dar como resultado el guacamole.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó la proyección internacional del guacamole, uno de los platillos mexicanos más conocidos y que se ha popularizado principalmente durante el Super Bowl, en Estados Unidos.

Tras obtener el récord, el guacamole fue compartido con cientos de personas que se dieron cita en el estadio de béisbol de los Charros de Jalisco para presenciar esta actividad y a horas del partido de México contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara como parte del Mundial 2026.

México es el líder en la producción y exportación de aguacate con cerca de 30 % de la cosecha global para 2024. Michoacán es el primer productor de esta fruta con 75 % de los plantíos, mientras que Jalisco aporta 10 % y Estado de México, con 5 %. EFE

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