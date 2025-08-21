Jamaica, Trinidad y Tobago, así como Colombia ocupan el podio femenino del 4×100 relevos
Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- El equipo femenino de atletismo de Jamaica impuso su ley y fijó nuevo récord este jueves en la final de los 4×100 metros, que premió al de Trinidad y Tobago con la medalla de plata y con la de bronce al de Colombia.
Sabrina Dockery, Marissa Palmer, Serena Cole y Alana Reid pararon los cronómetros en 43 segundos 51 centésimas, y echaron por tierra el registro de 43.59 que dejó hace cuatro años en Cali el cuarteto colombiano formado por María Murillo, Natalia Linares, Shally Valecilla y Natalia Martínez.
La medalla de plata quedó hoy en poder de equipo de Trinidad y Tobago formado por Alexxe Henry, Shaniqua Bascombe, Sierra Joseph y Janae de Gannes, que cumplió su recorrido en 43.89.
Las colombianas Marleth Ospino, Laura Martínez, Danna Banquez y Natalia Linares, quien compitió en Cali 2021, dejaron un registtro de 44.01 para acreditare el bronce.
El atletismo se disputará hasta este viernes en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque. EFE
laa/hbr
(foto)