The Swiss voice in the world since 1935

Jamaica, Trinidad y Tobago, así como Colombia ocupan el podio femenino del 4×100 relevos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- El equipo femenino de atletismo de Jamaica impuso su ley y fijó nuevo récord este jueves en la final de los 4×100 metros, que premió al de Trinidad y Tobago con la medalla de plata y con la de bronce al de Colombia.

Sabrina Dockery, Marissa Palmer, Serena Cole y Alana Reid pararon los cronómetros en 43 segundos 51 centésimas, y echaron por tierra el registro de 43.59 que dejó hace cuatro años en Cali el cuarteto colombiano formado por María Murillo, Natalia Linares, Shally Valecilla y Natalia Martínez.

La medalla de plata quedó hoy en poder de equipo de Trinidad y Tobago formado por Alexxe Henry, Shaniqua Bascombe, Sierra Joseph y Janae de Gannes, que cumplió su recorrido en 43.89.

Las colombianas Marleth Ospino, Laura Martínez, Danna Banquez y Natalia Linares, quien compitió en Cali 2021, dejaron un registtro de 44.01 para acreditare el bronce.

El atletismo se disputará hasta este viernes en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque. EFE

laa/hbr

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR