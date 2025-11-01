Jamaica organizará conciertos benéficos para apoyar la recuperación tras el huracán

2 minutos

Kingston/San Juan, 1 nov (EFE).- Jamaica organizará una serie de cinco conciertos benéficos en la isla y en otros países para apoyar la recuperación tras el devastador paso del huracán Melissa, informó este sábado la ministra de Cultura y Entretenimiento, Olivia Grange.

La serie de conciertos, titulada ‘Amo Jamaica’, contará con la participación de algunos de los mejores músicos de reggae de la isla, así como de artistas vinculados con Jamaica.

Grange indicó en un comunicado que todos los fondos recaudados se destinarán al programa nacional de recuperación.

El primer concierto está programado para el próximo 14 de noviembre en el estacionamiento del Estadio Nacional en Saint Andrew, en Jamaica.

La titular de Cultura detalló que está ultimando los preparativos para la celebración de otros conciertos en Londres, Nueva York, Toronto y el sur de Florida.

«Este poderoso huracán nos ha golpeado duramente, cobrándose vidas y dejando a muchos de nuestros ciudadanos sin nada. Nos espera un camino largo y difícil, pero nos recuperaremos y reconstruiremos con más fuerza gracias al apoyo y al trabajo conjunto», declaró Grange.

La ministra afirmó que recurren como otras veces a la música reggae porque ha demostrado ser «un bálsamo sanador y un elixir en tiempos de adversidad y angustia, no solo para los jamaicanos, sino para el mundo entero”.

Melissa impactó como un huracán de categoría 5 en Jamaica, donde se ha confirmado la muerte de 19 personas, aunque se teme que la cifra sea mayor, y se han registrados catastróficos daños en viviendas e infraestructuras. EFE

