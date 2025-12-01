Jamaica recibirá 6.700 millones de dólares para recuperarse del huracán Melissa

San Juan, 1 dic (EFE).- Jamaica recibirá un paquete de 6.700 millones de dólares (unos 5.770 millones de euros) en tres años como apoyo internacional para la recuperación y reconstrucción tras el huracán Melissa, que arrasó la isla a finales de octubre pasado.

Así lo anunciaron este lunes el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Este esfuerzo coordinado refleja un compromiso unificado para ayudar a Jamaica a lograr una recuperación fiscalmente responsable y a largo plazo, según el comunicado.

La ayuda es una combinación de financiación para la preparación ante emergencias, de financiación soberana, apoyo mediante subvenciones e inversiones del sector privado.

El anuncio se produce antes de la llamada que el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, mantendrá con representantes de las instituciones financieras internacionales para discutir los planes de implementación.

Los daños causados por Melissa están estimados en 8.800 millones de dólares (unos 7.570 millones de euros), por lo que las cinco instituciones internacionales reconocieron que la recuperación requerirá importantes recursos e inversiones a largo plazo.

La planificación integral de la recuperación ya está en marcha, centrándose en las prioridades críticas y reforzando la resiliencia de Jamaica, y CAF, CDB, BID, FMI y BM están trabajando estrechamente con el Gobierno del país y otros socios para apoyar este proceso.

Para ello, indicaron que se podría poner a disposición un nuevo paquete de apoyo financiero de hasta 3.600 millones de dólares (unos 3.100 millones de euros) para financiar el programa de recuperación y reconstrucción del Gobierno durante los próximos tres años.

Según la nota, las cinco instituciones mantienen su compromiso de garantizar que la recuperación de Jamaica se base en «un enfoque integral que aproveche tanto la colaboración internacional como la participación del sector privado».

«Al combinar instrumentos financieros sólidos, orientación técnica y un compromiso compartido para construir un futuro mejor, Jamaica está bien posicionada no solo para recuperar lo perdido, sino también para fortalecer su resiliencia ante futuros desastres», aseguró el texto.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) catalogó a Melissa como la «tormenta del siglo» para Jamaica, donde tocó tierra el 28 de octubre como categoría 5 y se convirtió en el tercer ciclón más intenso del Atlántico de la historia.

El huracán causó la muerte de al menos 45 personas y destruyó o dañó gravemente el 10 % de los edificios de Jamaica, dejando más de 4,8 millones de toneladas de escombros en la isla. EFE

