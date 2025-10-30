Jamaica trabaja para verificar las numerosas informaciones sobre muertes por el huracán

2 minutos

San Juan, 30 oct (EFE).- El Gobierno y la Fuerza de Defensa de Jamaica tratan este jueves de verificar las numerosas informaciones sobre víctimas mortales causadas por el huracán Melissa, que ha dejado comunidades enteras aisladas y arrasadas.

«Recibimos muchos informes sobre posibles cuerpos. No estamos seguros. Tienen que verificarlo», explicó en rueda de prensa la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, que insistió en que deben confirmar los datos antes de dar una cifra de fallecidos, que por ahora se mantiene en cuatro.

La ministra indicó que la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) ha destinado un helicóptero para «localizar y coordinar la recuperación de cualquier cuerpo».

«Obviamente, seguimos rezando para que no tengamos que recuperar muchos cuerpos, pero sepan que la JDF está haciendo todo lo posible para llegar allí y hacer lo necesario», afirmó.

Los efectivos de la JDF han trasladado pacientes desde Black River y realizando evacuaciones de heridos desde el hospital de esa zona, una de las más damnificadas.

El oeste de Jamaica es la región más afectada por el huracán y allí, según Morris Dixon, «hay comunidades enteras que parecen estar aisladas y también zonas que han quedado arrasadas».

El primer ministro, Andrew Holness, intentará visitar en esta jornada los distritos occidentales de Westmoreland y Hanover para evaluar los daños, después de acudir ayer a partes de Saint Elizabeth y Saint James.

«No pudimos hacer todo lo que hubiéramos querido porque a veces el helicóptero no podía aterrizar debido a la devastación», reconoció Morris Dixon.

Las labores para abrir el camino hacia Westmoreland comenzaron ayer a pie a través de carreteras bloqueadas por la vegetación, que está siendo despejada con distinta maquinaria y a veces con machetes.

«Lo que estamos intentando es crear un corredor por el que puedan pasar los vehículos de socorro y de emergencia», señaló la ministra.

Melissa, en ese momento un huracán de categoría 5, tocó tierra en Jamaica el martes en el municipio de Saint Elizabeth, provocando graves inundaciones, el colapso de carreteras y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas. EFE

