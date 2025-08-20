Jamaica y México dominan los 400 metros con vallas de los Juegos Panamericanos Junior

The Swiss voice in the world since 1935

Luque (Paraguay), 20 ago (EFE).- El jamaicano Tyreece Hyman y la mexicana Antonia Sánchez se hicieron este miércoles dueños de los 400 metros vallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Hyman saltó los obstáculos con un tiempo de 48 segundos y 90 centésimas, mientras que el brasileño Matheus da Silva lo hizo en 49 segundos y 28 centésimas y se quedó con la plata.

El bronce fue para el también jamaicano Romario Stewart con una marca de 50 segundos y 11 centésimas.

Por las mujeres, Sánchez paró el cronómetro en 55 segundos y 91 centésimas, lo que motivó que la plata fuera a dar a las manos de la virginiana americana Michelle Smith, con 56 segundos y 61 centésimas.

El tercer escalón en el podio fue para la jamaicana Daynea Colstock, que paró el cronómetro en 58.78.

Las pruebas de atletismo irán hasta el viernes 22 de agosto en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción. EFE

