Jamaiquinos en EE.UU. recaudan donaciones para enviarlas a la isla por el paso de Melissa

2 minutos

Washington, 27 oct (EFE).- La comunidad jamaiquina en Florida, Estados Unidos, está recaudando donaciones para la isla, que espera el impacto del huracán Melissa de categoría 5.

Un fondo de ayuda humanitaria destinado para poblaciones del Caribe comenzó a reunir víveres y donaciones económicas para Jamaica desde el fin de semana, de acuerdo con diversos medios estadounidenses.

«Nos hemos aprendido a preparar por la experiencia del huracán Andrew y otros», dijo Marlon Hill, un jamaiquino radicado en Florida, donde se encuentra la segunda comunidad jamaiquina más grande de Estados Unidos por detrás de Nueva York.

Los isleños en Florida están reuniendo diferentes paquetes de emergencia para enviar a Jamaica después del paso de huracán y almacenan la ayuda recolectada en una bodega cerca al aeropuerto de Miami.

Los paquetes que están siendo recaudados contienen alimentos para dar de comer a familias de dos personas durante cuatro días, de acuerdo con los voluntarios organizados.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó de que el huracán de categoría 5, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Jamaica esta noche.

Melissa tocaría Cuba el martes, el sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios se quedaron sin agua.

Asimismo, el NHC indicó que hay una alerta vigente de huracán para el sureste y el centro de Bahamas, así como para las islas Turcas y Caicos. EFE

