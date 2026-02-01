The Swiss voice in the world since 1935

Jameneí advierte a EE.UU de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional

Teherán, 1 feb (EFE).- El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, aseguró este domingo que las recientes amenazas de Estados Unidos no asustan al pueblo iraní y advirtió de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional.

“Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó Jameneí durante un encuentro con miles de personas con motivo del aniversario del regreso histórico del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní, a Irán desde el exilio, diez días antes del triunfo de la Revolución Islámica de 1979.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que su país no comenzará un conflicto, pero “dará un golpe firme a cualquiera que le ataque”, en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico y ha amenazado con iniciar una guerra si no llega a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear. EFE

