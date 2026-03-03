Jameneí decidió conscientemente quedarse en su lugar de trabajo pese al riesgo

1 minuto

Teherán, 3 mar (EFE).- El fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí tomó la «elección consciente» de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

«Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque», dijo en una rueda de prensa, Baghaei, según recoge la agencia oficial IRNA. EFE

ash-ime/jlp