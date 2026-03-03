The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Jameneí decidió conscientemente quedarse en su lugar de trabajo pese al riesgo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 3 mar (EFE).- El fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí tomó la «elección consciente» de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

«Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque», dijo en una rueda de prensa, Baghaei, según recoge la agencia oficial IRNA. EFE

ash-ime/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR