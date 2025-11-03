Jameneí dice que la cooperación con EE.UU no es posible mientras apoye a Israel

Teherán, 3 nov (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este lunes que la cooperación con Estados Unidos solo sería posible si detiene su apoyo a Israel, retira todas sus bases militares de la región y deja de intervenir en Oriente Medio.

“Solo en el caso de que Estados Unidos detenga por completo su apoyo al régimen sionista maldito, retire todas sus bases militares de la región y deje de intervenir en sus asuntos, su solicitud de cooperación con Irán podría ser considerada”, dijo Jameneí en un encuentro con estudiantes, universitarios y familiares de los fallecidos en la guerra de 12 días.

Y aún así esa cooperación no se daría “en un futuro cercano, sino en un momento posterior”, dijo Jameneí en vísperas del 46 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979. EFE

