Jameneí dice que Trump no será capaz de destruir a la República Islámica
Teherán, 17 feb (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no será capaz de destruir a la República Islámica e ironizó con el envío de un portaaviones estadounidense al golfo Pérsico para presionar al país persa.
“El presidente de Estados Unidos dijo que han pasado 47 años y aún no han podido destruir la República Islámica. Esta es una buena confesión. Yo digo: tú tampoco serás capaz de hacerlo”, dijo Jameneí en un encuentro en Teherán. EFE
ash-jlr/jlp