Jameneí responsabiliza a Trump de las víctimas y los daños de las protestas iraníes

1 minuto

Teherán, 17 ene (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, responsabilizó este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, de las víctimas y los daños sufridos en las protestas que han sacudido la república Islámica en las últimas semanas.

“Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, dijo en un encuentro con miles de personas en un acto religioso en Teherán. EFE

