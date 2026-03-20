Jamenei afirma que Irán le asestó un «golpe fulminante» al enemigo

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El guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró este viernes que Irán asestó un «golpe fulminante» y «derrotó» al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa, marcado por los ataques de Israel, que mató a otros dos dirigentes de la república islámica.

El conflicto bélico iniciado hace tres semanas no muestra ninguna señal de apaciguamiento y lastra la actividad mundial, suscitando temores de una crisis económica de gran envergadura.

«En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre vosotros, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado», declaró el ayatolá.

Los iraníes «le asestaron un golpe fulminantes que ha hecho que ahora empiece a soltar palabras contradictorias y sin sentido», dijo Jamenei en ese mensaje, leído en la televisión pública.

El sucesor de Alí Jamenei, que murió el 28 de febrero, en el primer día de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, también está en el punto de mira de las fuerzas israelíes. Desde entonces, no ha sido visto en público.

Este viernes, la capital iraní se vio sacudida por el estruendo de las explosiones, según un periodista de la AFP, que dijo que provenían del norte y del este de Teherán.

El ejército israelí continúa con su ofensiva y este viernes indicó en un comunicado que mató, en un bombardeo en Teherán, al jefe de la unidad de inteligencia de la milicia paramilitar Basij, Esmail Ahmadi.

El anuncio llegó horas después del de la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, que «cayó como mártir», según el ejército de élite iraní.

Por su parte, Irán atacó Jerusalén e infraestructuras en el Golfo, donde provocó un incendio en una gran refinería de Kuwait.

– «Cobardes» –

El temor a que el conflicto provoque una importante crisis económica va en aumento, sobre todo porque Irán mantiene bloqueado de facto el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Una situación que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a criticar duramente este viernes a los países de la OTAN, a los que tachó de «cobardes» en su plataforma Truth Social. Según él, esos aliados «no quieren ayudar a abrir» esa estratégica ruta.

El jueves, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon «dispuestos a contribuir», cuando llegue el momento, a los esfuerzos para asegurar la navegación en el estrecho.

Aún así, Francia, Italia y Alemania advirtieron que su eventual implicación solo es concebible después de un alto el fuego.

Tras un breve respiro en los precios de la energía, los del petróleo volvieron a subir ligeramente el viernes, mientras que las bolsas mundiales seguían mostrando nerviosismo.

Por su parte, el director general de la IATA, la principal asociación mundial de compañías aéreas, consideró que es «inevitable» que los precios de los billetes de avión suban en todo el mundo.

– «La vida continúa» –

Los ataques ensombrecen la atmósfera festiva en que la región debería estar sumida por el Año Nuevo persa, el día de Noruz, así como el fin del ayuno del Ramadán en la mayoría de países musulmanes.

En Teherán, se desplegaron carteles en honor al Noruz. En algunos se veía una familia reunida en torno a una mesa.

«No sabemos lo que va a pasar pero la vida continúa», dijo Hoda, una mujer de 44 años de Saveh, ciudad situada al sur de Teherán.

En Jerusalén Este, los accesos a la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, permanecieron cerrados.

«Nos lo han confiscado. Está siendo un ramadán triste y doloroso», denunció Wajdi Mohammed Shueiki, de unos 60 años.

– «Seguimos fabricando misiles» –

En represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Irán apunta diariamente a intereses estadounidenses en los países del Golfo así como a las infraestructuras energéticas.

Además del bombardeo contra la refinería kuwaití Mina Al Ahmadi, que acarreó el cierre de varias de sus unidades, se reportaron otros ataques en la región.

Emiratos Árabes Unidos dijo que su territorio fue blanco de drones y misiles; en Baréin se produjo un incendio en un depósito y en Arabia Saudita, más de una decena de drones fueron «interceptados y destruidos» en solo dos horas, según las autoridades.

Sin embargo, Mojtaba Jamenei aseguró que su país no es responsable de unos ataques recientes contra Omán y Turquía, países con los que la república islámica mantiene «buenas relaciones». Los achacó a Israel.

Después de que, el jueves, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegurara que «Irán está siendo diezmado» y que ya no tiene ni «la capacidad de enriquecer uranio» ni de «producir misiles balísticos», el gobierno iraní replicó que su «industria balística merece una nota perfecta».

«Incluso en tiempos de guerra seguimos fabricando misiles», señaló en un comunicado el portavoz de los Guardianes de la Revolución, poco antes de que se anunciara su muerte.

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