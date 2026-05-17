James Franco se suma al reparto de «John Rambo», el film que popularizó Stallone

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Redacción Internacional, 17 may (EFE).- El actor James Franco se ha unido al reparto de la película “John Rambo”, la precuela de la saga que protagonizaría Silvester Stallone, informa Variety.

El actor, que actualmente se encuentra en el Festival de Cannes, tiene un pequeño papel en la película, junto a Noah Centineo como Rambo y a David Harbour, que actuará en el rol del mayor Trautman, su oficial al mando.

Dirigida por Jalmari Helander (“Sisu”), “John Rambo” narra los orígenes de la franquicia y su argumento se sitúa antes de “First Blood” (Acorralado) (1982), la película de Stallone que dio inicio a la popular saga.

El rodaje de “John Rambo” ha finalizado ya en Tailandia. También participan en la película Yao («Sinners» «Pecadores»), Jason Tobin («A Thousand Blows» «Mil golpes»), Quincy Isaiah («Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» «Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers»), Jefferson White («Yellowstone») y Tayme Thapthimthong («The White Lotus»).

La noticia de la incorporación de Franco a la película llega justo cuando el actor ha sido visto en Cannes, en la ceremonia de apertura con su pareja Izabel Pakzad, según Variety.

Rory Haines y Sohrab Noshirvani escribieron el guion de «John Rambo», producida por Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media y AGBO, y distribuida por Lionsgate. EFE

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