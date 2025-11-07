James Rodríguez y Luis Díaz liderarán a Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia

Bogotá, 7 nov (EFE).- El creativo James Rodríguez, del club mexicano León, y el extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, lideran la lista de 26 jugadores de la selección colombiana para enfrentar en Estados Unidos el 15 de noviembre a Nueva Zelanda y tres días después a Australia, dos amistosos que servirán de preparación para el Mundial de 2026.

Las sorpresas de la convocatoria del argentino Néstor Lorenzo están en las ausencias, pues en esta ocasión no fueron llamados jugadores habituales, como el creativo Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), el portero Kevin Mier (Cruz Azul-MEX) y el volante Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG).

Con respecto a la convocatoria de la anterior fecha FIFA, también quedaron por fuera el central Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING), el lateral Andrés Román (Atlético Nacional-COL), el extremo Kevin Serna (Fluminense-BRA) y el goleador Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis-ESP).

Por otra parte, la principal novedad entre los llamados es el centrocampista Gustavo Puerta, una de las principales figuras del Racing de Santander, que lidera LaLiga 2 de España y se perfila como uno de los favoritos a ganar el ascenso.

Reaparecen además en la convocatoria de Colombia jugadores como el portero Camilo Vargas (Atlas-MEX), el central Carlos Cuesta (Vasco da Gama-BRA), el lateral Santiago Arias (Bahía-BRA), el volante Jhon Arias (Wolverhampton-ING), el creativo Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), el extremo Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA) y el delantero Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS).

Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida) y el 18 jugará contra Australia en el Citi Field de Nueva York.

Jugadores convocados

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y David Ospina (Atlético Nacional-COL).

Defensas: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Carlos Cuesta (Vasco da Gama-BRA), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Santiago Arias (Bahía-BRA) y Yerry Mina (Cagliari-ITA).

Centrocampistas: Gustavo Puerta (Racing de Santander-ESP), James Rodríguez (Club León-MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Jhon Arias (Wolverhampton-ING), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Richard Ríos (Benfica-POR) y Yáser Asprilla (Girona-ESP).

Delanteros: Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Luis Díaz (Bayern Munich-ALE), Luis Suárez (Sporting-POR) y Rafael Santos Borré (Internacional-BRA). EFE

