Jan de Nul asegura que no habrá participación de China en la hidrovía de Argentina

3 minutos

Buenos Aires, 27 may (EFE).- La multinacional belga Jan De Nul aseguró este miércoles que, si logra la estratégica concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay en Argentina, no habrá participación de empresas chinas ni «injerencia estatal externa».

«La estructura societaria proyectada para la futura concesionaria, así como el esquema de financiamiento y proveedores estratégicos previsto para el desarrollo de la concesión, no contempla participación de empresas chinas, financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa en la operación de la concesión», afirmó Jan de Nul en un comunicado.

La hidrovía Paraná-Paraguay es clave para la salida de buques de cargas de cinco países suramericanos hacia el Atlántico y Argentina busca volver a entregarla a un operador privado, que obtendría un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de 25 años.

Jan de Nul, en sociedad con la argentina ServiMagnus, compite en la licitación con la también multinacional belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME).

Ambas empresas belgas presentaron ofertas económicas idénticas, pero el Gobierno de Argentina otorgó una mejor calificación a la propuesta técnica de Jan de Nul.

La licitación ha quedado envuelta en la polémica después de que un consorcio de empresas estadounidenses que respaldan a DEME enviara una carta a la Casa Blanca y al Gobierno argentino advirtiendo de falta de transparencia en la licitación y un supuesto «sesgo» a favor de Jan de Nul.

Según medios locales, a esto se sumó una carta que el republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió en abril al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le advirtió de supuestos vínculos de Jan de Nul con entidades estatales chinas.

Esto motivó que directivos de Jan de Nul se reunieran el jueves pasado con el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas.

En su comunicado de este miércoles, Jan de Nul afirmó que, de ganar la licitación, incorporará «soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales», dando prioridad a las provenientes de los Estados Unidos.

«El consorcio priorizará la contratación de proveedores y soluciones tecnológicas confiables alineados con los intereses estratégicos de Occidente y con los lineamientos de política exterior impulsados por el Gobierno de la República Argentina», indica el comunicado.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión púbica acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan de Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron. EFE

nk/pd/cpy