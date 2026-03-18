Jane Fonda protagonizará la adaptación al cine del exitoso libro ‘The Correspondent’
Los Ángeles (EE.UU.), 18 mar (EFE).- La actriz oscarizada Jane Fonda protagonizará la adaptación cinematográfica de la exitosa novela ‘The Correspondent’ (La corresponsal), que estará producida por los estudios Lionsgate.
Fonda también será productora de este filme, que todavía no tiene fecha de estreno y que se centra en Sybil Van Antwerp, una abogada jubilada que durante mucho tiempo ha utilizado las cartas para imponer orden en un mundo complejo.
Pero cuando una de esas reaparece, ve se obligada a enfrentar un doloroso capítulo que creía enterrado, de acuerdo con la sinopsis.
La obra escrita por Virginia Evans, publicada en abril del año pasado, permaneció 19 semanas en la lista de los libros más vendidos del The New York Times.
Ganadora de dos premios Óscar y nominada hasta en siete ocasiones, Fonda ha protagonizado recientemente películas como ’80 for Brady’ o ‘Book Club: The Next Chapter’. EFE
