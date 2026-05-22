Janez Jansa, el Trump esloveno que lleva 40 años reiventándose en política

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Zagreb, 22 may (EFE).- El conservador Janez Jansa, de 67 años, es desde este viernes de nuevo primer ministro de Eslovenia, un cargo que ya ha había ocupado en tres periodos distintos desde 2004 y al que vuelve ahora con un mensaje nacionalista, crítico con la Unión Europea (UE) y muy cercano a las consignas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jansa es un superviviente de la política que ha pasado por todas las fases de la evolución de Eslovenia en los últimos 40 años.

Fue un activista crítico dentro de la dictadura comunista yugoslava, se convirtió luego en una figura clave del movimiento democrático a finales de la década de 1980 y fue ministro de Defensa durante el delicado proceso de independencia.

Desde entonces ha sido primer ministro en tres periodos distintos (2004–2008, 2012–2013 y 2020–2022), consolidándose como el dirigente conservador más longevo de la Eslovenia contemporánea.

Cuando se convirtió en primer ministro en diciembre de 2004, Eslovenia acababa de entrar en la OTAN y en la UE.

En las elecciones del pasado 22 de marzo perdió por unos 8.000 votos contra el liberal europeísta Robert Golob, tras una campaña marcada por el escándalo de la injerencia de una compañía israelí de espionaje, supuestamente encargada por Jansa para desacreditar a sus rivales.

Pese a esa derrota por la mínima, Jansa ha logrado reunir una mayoría parlamentaria de investidura después de que su Partido Demócrata Esloveno haya logrado un acuerdo con otras dos formaciones conservadoras.

En la última década, su estilo político evolucionó hacia una retórica más combativa y polarizadora, siguiendo el ejemplo de su gran aliado europeo, el exprimer ministro ultranacionalista húngaro Viktor Orbán.

Sin embargo, Jansa mantiene una posición claramente atlantista, crítica con Moscú, y es un firme defensor de la OTAN y del apoyo occidental a Ucrania frente a Rusia.

Su discurso político combina propuestas económicas liberales, como reducciones fiscales y un mayor peso del sector privado, con la defensa de valores tradicionales, soberanía nacional y una política migratoria más restrictiva.

Al mismo tiempo, su figura genera una fuerte división en la sociedad eslovena: para sus seguidores representa un líder firme y experimentado que defiende los intereses nacionales, mientras que para sus detractores simboliza un estilo político de confrontación que intensifica la polarización del país.

Su capacidad para mantenerse como actor central, tanto en el gobierno como en la oposición, lo ha convertido en uno de los políticos más influyentes y controvertidos de la historia reciente del país

Al final de su primer mandato fue acusado de malversaciones en la compra de carros de combate suecos ‘Patria’, lo que posteriormente se derivó en su encarcelamiento, pero el Tribunal Constitucional anuló la condena y el caso finalmente prescribió.

Durante su último mandato, marcado por la pandemia de COVID-19 y las prolongadas protestas antigubernamentales, llegó a ser criticado por la Comisión Europea, además de por ONG internacionales, por sus presiones contra la prensa independiente. EFE

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