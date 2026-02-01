Jano Gordon, gol y autogol en el empate 1-1 de Independiente y Vélez

1 minuto

Buenos Aires, 31 ene (EFE).- Vélez Sarsfield empató este sábado 1-1 en su visita a Independiente y el sorprendente Platense venció a domicilio por 1-2 a Talleres en la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Vélez Sarsfield igualó 1-1 con Independiente por culpa de Jano Gordon, que anotó a favor de el Fortín, y luego señaló el empate con un autogol que celebró el Rojo.

Vélez suma 7 puntos y sigue en lo más alto de la clasificación de la Zona A junto a Platense, que sacó un triunfo por 1-2 de la cancha de Talleres, el Estadio Mario Kempes de Córdoba.

Ignacio Vázquez primero anotó de penalti y después marcó en su propia portería. A 7 minutos del final Gabriel Báez también de autogol, sentenció el triunfo del ‘Calamar’.

San Lorenzo se impuso hoy por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero con el gol de Gregorio Rodríguez. Atlético Tucumán y Huracán empataron 1-1 con goles de Leandro Díaz para el local y el ecuatoriano Jordy Caicedo para el Globo.

Este domingo continuará la tercera jornada con tres encuentros: Boca recibirá a Newell’s Old Boys, River visitará a Rosario Central y Barracas Central se citará con Deportivo Riestra. EFE

fca/hbr