Jansa admite que habló con directivo de empresa israelí de espionaje antes de elecciones

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Zagreb, 19 mar (EFE).- El líder opositor esloveno de derecha Janez Jansa admitió haberse reunido antes de las elecciones con un representante de la firma israelí de espionaje ‘Black Cube’, señalada por el Gobierno de centroizquierda por una presunta injerencia en la campaña, aunque negó conocer a la empresa y rechazó las acusaciones.

«Estuvo con nosotros, no sé exactamente la fecha, también nos vimos en otros lugares», admitió Jansa ayer a la televisión eslovena Planet TV, refiriéndose a Giora Eiland, uno de los directivos de Black Cube.

Según afirmó el dirigente, que ha sido primer ministro en tres ocasiones, conoce a Eiland desde hace varios años, desde que este era asesor de seguridad nacional de Israel, pero aseguró que no conoce la empresa ‘Black Cube’.

Jansa ya había confirmado anteriormente que conocía a Eiland y que «nunca había oído hablar de la compañía», pero esta es la primera vez que admite haberse reunido con él antes de las elecciones, aunque aseguró que «no recuerda la fecha».

Preguntado de nuevo por si representantes de la empresa israelí estuvieron en la sede del SDS el 11 de diciembre del año pasado, volvió a responder que no lo sabía.

El secretario de Estado de Seguridad, Vojko Volk confirmó ayer una «injerencia extranjera directa en las elecciones, encargada probablemente desde el país».

El lunes un periodista de investigación y varios expertos denunciaron que la empresa israelí ‘Black Cube’ organizó una campaña para desacreditar al gobierno de centroizquierda del primer ministro Robert Golob, después de mantener contactos con Jansa y su SDS.

Volk precisó que representantes de Black Cube habían estado cuatro veces en Liubliana, y que hay pruebas de que en una de esas visitas, el pasado 11 de diciembre, estuvieron en la misma calle en la que se encuentra la sede central de la formación de Jansa.

Jansa dijo que esas afirmaciones representan «un abuso evidente de órganos estatales para proteger una corrupción de proporciones inimaginables».

El escándalo se desató tras la reciente filtración en las redes sociales de conversaciones grabadas en secreto a distintas personalidades, en las que supuestamente sugerían formas de influir en el Gobierno de Golob para acelerar trámites o conseguir contratos.

Algunas de las personas que aparecen en esas filtraciones sostienen que fueron grabadas sin saberlo durante reuniones con supuestos inversores y que todo fue manipulado para comprometerles y dar la impresión de actividades delictivas.

‘Black Cube’, fundada en 2010 por antiguos miembros de los servicios de inteligencia de Israel, está especializada, según su página web, en la recopilación de información para litigios de alto nivel.

Jansa, un nacionalista y eurocrítico en la línea del húngaro Viktor Orbán, ha sido primer ministro en tres periodos (2004-2008; 2012-2013; y 2020-2022), es un admirador del presidente de EEUU, Donald Trump, y tiene buenas relaciones con el jefe del Gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu.EFE

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